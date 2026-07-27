Fallo que frenó la deportación de una cubana podría beneficiar a miles de inmigrantes en EE.UU.

Oficina de USCIS (Imagen de referencia) Foto © Instagram/USCIS

La inmigrante cubana Lisneidis Figueroa Ramos obtuvo una victoria legal después de que su abogada apelara la orden de deportación dictada en su contra. El caso derivó en un fallo de alcance nacional emitido este viernes por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), que podría beneficiar a miles de solicitantes de asilo en Estados Unidos.

Telemundo 51 informó que la decisión —conocida como Matter of L-F-R- (29 I&N Dec. 787) y emitida el 24 de julio de 2026— aclara que el impago de la Tarifa Anual de Asilo dentro del plazo establecido solo puede acarrear el rechazo de la solicitud, pero no elimina automáticamente otras dos formas de protección migratoria: el Withholding of Removal y la protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT).

Muchos migrantes han perdido sus casos de asilo por no pagar la nueva cuota anual de 102 dólares. No actúan a tiempo y reciben órdenes de deportación por el impago.

La cubana descubrió su situación al revisar el portal de inmigración para consultar la fecha de su audiencia final. Al acceder al sistema encontró una orden de deportación sin haber recibido aviso previo claro.

De inmediato contactó a su abogada, Nera Sheffer, en Scottsdale (Arizona). Al revisar el expediente, la letrada comprobó que un juez de inmigración de Texas había rechazado el formulario I-589 porque Figueroa Ramos no pagó la tarifa anual de 102 dólares dentro del plazo de 30 días.

La tarifa fue establecida por la One Big Beautiful Bill Act, firmada el 4 de julio de 2025, y entró en vigor para las cortes de inmigración el 2 de enero de 2026. No existe exención por dificultades económicas, lo que ha dejado a numerosos solicitantes vulnerables a perder su caso sin saberlo.

Tras revisar la apelación, la BIA concluyó que, si bien el juez actuó dentro de sus facultades al rechazar la solicitud de asilo, esa consecuencia no podía extenderse a las otras dos figuras de protección.

El tribunal devolvió el caso a la Corte de Inmigración para que evalúe el Withholding of Removal y la protección bajo CAT, revirtiendo así parcialmente la orden de deportación.

«Cuando el Big Beautiful Bill habla y dice '102 dólares', únicamente se refiere al asilo, no se refiere al Withholding ni a la protección bajo CAT», expresó Sheffer sobre el caso.

El Withholding of Removal y el CAT exigen un estándar de prueba más alto que el asilo, no otorgan residencia permanente ni permiten derivar beneficios a familiares, pero sí impiden la deportación al país de origen.

La relevancia del fallo trasciende con creces el caso individual. Solo en Florida se emitieron aproximadamente 4,007 órdenes de deportación contra cubanos en los primeros dos trimestres del año fiscal 2026, y en todo el país se estima que unos 42,000 cubanos tienen órdenes de deportación activas.

Quienes perdieron su asilo por el impago de la cuota podrían tener en la decisión de la BIA una opción legal para reclamar protección bajo Withholding of Removal o CAT, siempre que puedan cumplir los requisitos más exigentes que esas figuras demandan.