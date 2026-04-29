USCIS advierte a los solicitantes de asilo: Paguen la nueva tarifa o serán rechazados

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El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) advirtió que los solicitantes de asilo que no paguen la Tarifa Anual de Asilo dentro del plazo establecido enfrentarán el rechazo de su solicitud y, en algunos casos, el inicio de un proceso de remoción del país.

La advertencia se enmarca en una regla final provisional publicada por el Departamento de Seguridad Nacional que entra en vigor el próximo 29 de mayo, y que implementa los requisitos de la Ley H.R. 1 de Reconciliación de 2025, conocida como "One Big Beautiful Bill Act", firmada el 4 de julio de 2025.

Según el comunicado oficial de USCIS, "si un extranjero no paga la cuota anual dentro de los 30 días siguientes a la notificación, USCIS rechazará su solicitud de asilo pendiente. Si un extranjero no posee estatus legal en los Estados Unidos, el USCIS también iniciará su proceso de remoción".

La tarifa, denominada Tarifa Anual de Asilo (AAF por sus siglas en inglés), es de $102 para el año fiscal 2026, ajustada por inflación desde los $100 base establecidos en la ley.

Esta cuota aplica a todos los solicitantes cuya aplicación lleve más de un año pendiente, sin exenciones por dificultades económicas.

Las consecuencias del impago van más allá del rechazo de la solicitud de asilo.

USCIS también denegará cualquier Formulario I-765 (Solicitud de Autorización de Empleo) pendiente que esté vinculado a esa solicitud, y quienes ya contaban con permiso de trabajo aprobado lo perderán de forma inmediata.

El escenario afecta a un universo enorme de personas: se estima que existen casi cuatro millones de solicitudes de asilo pendientes entre casos ante USCIS y ante jueces de inmigración, con tiempos de espera que superan los dos años en promedio.

La regla también introduce cambios adicionales que afectan a otros trámites migratorios.

USCIS retendrá la tarifa de presentación del Formulario I-589 si lo rechaza por haber sido presentado de manera incorrecta, una medida que impacta directamente a inmigrantes con casos pendientes ante la agencia.

Además, la norma limita la autorización de empleo para beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) a un año o al período restante de designación, lo que sea más corto.

También establece una tarifa mínima de $24 para el Formulario I-102, que corresponde a la Solicitud de Reemplazo o Documento Inicial de Llegada-Salida para no inmigrantes.

La H.R. 1 creó estas nuevas tarifas, según el propio DHS, «para aumentar el financiamiento de las operaciones de control migratorio y garantizar que los extranjeros paguen por los servicios de inmigración».

USCIS comenzó a enviar notificaciones formales a los solicitantes afectados desde el 1 de octubre de 2025, cuando entró en vigor la primera fase de implementación de la tarifa anual, en un contexto de política migratoria cada vez más restrictiva por parte de la administración Trump.

La implementación de estas tarifas ha generado litigios: en el caso ASAP v. USCIS, tramitado en el Distrito de Maryland, los tribunales acordaron medidas correctivas para solicitantes cuyos casos fueron desestimados por no pago, y se estableció que la agencia no puede penalizar a solicitantes sin darles aviso previo y oportunidad razonable de pago.

El período de comentarios públicos sobre la regla provisional permanecerá abierto hasta el 29 de junio de 2026, y cualquier Formulario I-102 sin la tarifa correcta será rechazado si está matasellado a partir del 29 de mayo de 2026.

El plazo para que los solicitantes de asilo con casos pendientes regularicen su situación de pago vence en esa misma fecha, lo que convierte las próximas semanas en un período crítico para millones de personas que esperan una resolución a sus casos migratorios en Estados Unidos.