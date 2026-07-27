Cubanos critican marcha prorrégimen en México: «Ni imaginan cómo vive el pueblo»

Mientras más de mil de simpatizantes del régimen cubano marchaban este domingo por el Paseo de la Reforma en Ciudad de México para conmemorar el 73 aniversario del asalto al Cuartel Moncada, cubanos dentro y fuera de la isla inundaron las redes sociales con testimonios crudos de su realidad cotidiana, en respuesta directa al agradecimiento público que Miguel Díaz-Canel publicó por la manifestación.
El mandatario cubano escribió en sus redes: «Gracias #México. Una vez más en la vanguardia de la dignidad de Nuestra América. A todas y todos los que marcharon por #Cuba este 26 de Julio, el abrazo agradecido de un pueblo que siempre encontró solidaridad en la noble y generosa tierra azteca. #CubaNoEstáSola». La publicación, lejos de generar adhesión, se convirtió en el escenario de una avalancha de críticas.
La manifestación pro-Cuba en México terminó en polémica también por otro motivo: un grupo de participantes vandalizó la sede de la Alcaldía Cuauhtémoc, hecho que la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega condenó públicamente.
Mientras el mexicano Eugenio Martínez celebraba en el hilo de Díaz-Canel que «varios miles por Cuba en México» era algo «muy emocionante y alentador», el cubano Reinier Álvarez le respondió sin rodeos: «Eugenio Martínez, varios cubanos en Cuba sin corriente ni agua».
Una de las intervenciones más desgarradoras fue la de Ileidys Del Monte Sánchez: «En México ni imaginan cómo vive el pueblo. Los hermanos de mi hijo son niños desnutridos, han pasado desde que nacieron como cinco veces el dengue y otras sin alimentación. Los niños están débiles, hay uno ingresado con neumonía. No es vida, se olvidaron del pueblo, se olvidaron de los más vulnerables».
Otra cubana, Cary Rivero, extendió una invitación irónica a los manifestantes mexicanos: «Vengan para Cuba, únanse y hasta una habitación en mi casa para que me ayuden a cocinar con carbón y me den unos dolores para comprar comida. Porque la jubilación no me alcanza». Cuando un mexicano escribió que «el pueblo de México apoya y respalda al gobierno de Cuba», Rivero respondió con sarcasmo: «Muy bien dicho, al gobierno de Cuba».
El comunicador Magdiel Jorge Castro apuntó a la escasa movilización dentro de la propia isla: «Había más gente en México que en Pinar del Río… está claro que ninguno de ellos sabe lo que hace el comunismo con los pueblos. Pobres ignorantes».
El usuario Jorge Ramírez trazó una comparación geopolítica: «Ya no hablan de Venezuela, ahora la vaca gorda es México», en alusión al papel que el país azteca ha asumido como principal aliado externo del régimen en 2026, tras el giro en Venezuela. Manuel Antonio Ricardo fue más directo: «Si vienen a vivir para acá te van a coger una clase de odio».
El contraste entre la imagen de solidaridad internacional que proyecta el régimen y la realidad que viven los cubanos es brutal. Más de medio millón de habaneros sufren crisis de agua en un contexto donde 2,7 millones de cubanos a nivel nacional carecen de suministro regular, agravado por una crisis eléctrica que el 10 de julio alcanzó un déficit histórico de 2,341 MW.
Este patrón de reacciones no es nuevo. Cada vez que Díaz-Canel agradece la ayuda de México, los cubanos responden en redes con la misma pregunta implícita: ¿a quién llega realmente esa solidaridad?
Preguntas Frecuentes sobre la Marcha Pro-Régimen en México y la Realidad Cubana
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué los cubanos critican la marcha pro-régimen en México?
Los cubanos critican la marcha pro-régimen en México porque consideran que no refleja la dura realidad que vive el pueblo cubano. Mientras el régimen proyecta una imagen de solidaridad internacional, los cubanos enfrentan apagones, falta de agua, escasez de alimentos y una grave crisis económica. La realidad en la isla contrasta fuertemente con las manifestaciones de apoyo en el extranjero.
Publicidad
¿Qué sucedió durante la manifestación pro-Cuba en México?
Durante la manifestación pro-Cuba en México, un grupo de participantes vandalizó la sede de la Alcaldía Cuauhtémoc, lo que generó una polémica. Las autoridades locales condenaron los actos vandálicos, mientras que hubo contradicciones sobre la detención y liberación de los responsables.
Publicidad
¿Cuál es la situación actual en Cuba en términos de electricidad y agua?
En Cuba, la situación eléctrica es crítica, con apagones que superan las 20 horas diarias y un déficit histórico de 2,341 MW. Además, casi 2,7 millones de cubanos carecen de acceso regular al agua potable, ya que el suministro depende del sistema eléctrico, que está colapsado. Esta crisis afecta gravemente la calidad de vida de la población.
Publicidad
¿Cómo ha respondido el pueblo cubano a las declaraciones de Miguel Díaz-Canel?
El pueblo cubano ha respondido con críticas y frustración a las declaraciones de Miguel Díaz-Canel, especialmente cuando agradece la solidaridad internacional. Muchos cubanos cuestionan la efectividad de esta ayuda y señalan que no llega a la población que realmente la necesita, además de criticar la dependencia del régimen de donaciones externas.
Publicidad
Vídeos relacionados:
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.