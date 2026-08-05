La desgarradora despedida de una cubana de sus hijos tras ser deportada de EE.UU.: "Nadie está preparado para esto"

Una cubana deportada de Estados Unidos que reside en Cancún, México, compartió el lunes un video en TikTok que muestra el momento en que se despide de sus tres hijos, quienes regresan a Houston, Texas, tras dos meses de visita. La mujer, identificada en la plataforma como Yadi (@yadicool6), grabó la despedida en el aeropuerto internacional de Cancún con el corazón roto, según sus propias palabras.

«Nadie está preparado para este momento… Después de dos meses, me despido de mis hijos. Ninguna familia debería vivir una separación así», escribió Yadi en la descripción del video.

En las imágenes, la mujer abraza uno a uno a sus hijos —Catherine, Jonathan y Emily— antes de que crucen el control de aduana y migración, el punto donde ella ya no puede acompañarlos.

«Aquí ya es aduana donde hay que separarse y migración, ya yo por ahí no puedo pasar más», relata en la grabación.

Yadi describe el momento como «el dolor más grande que puede existir» y asegura que casi se desmayó de la angustia mientras corría por la terminal para encontrar a sus hijos, al punto de que alguien se ofreció a llamar a un médico, ayuda que ella rechazó.

Antes de la separación, la familia tuvo que vaciar las maletas en el aeropuerto porque les cobraron 500 dólares en cargos por exceso de equipaje.

«Esto no debe de existir», dice Yadi en el video, refiriéndose a estas separaciones. «No es justo que una madre y sus hijos se separen».

Este video es la cara opuesta de un reencuentro que ocurrió dos meses atrás. El emotivo reencuentro de Yadi con sus hijos en Cancún tuvo lugar el 5 de junio de 2026, tras 11 meses de separación desde su deportación, cuando los menores viajaron desde Houston para visitarla. Ahora, al término de esa visita, los hijos regresan a EE.UU. y Yadi queda nuevamente sola en México.

Cancún se ha convertido en un punto de encuentro para familias divididas por las deportaciones: los hijos con documentos estadounidenses pueden viajar allí como turistas, pero la madre deportada no puede cruzar de regreso a territorio estadounidense.

El caso de Yadi forma parte de una crisis migratoria de mayor alcance. Según un informe de Human Rights Watch publicado en mayo de 2026, entre el 20 de enero de 2025 y el 9 de marzo de 2026, EE.UU. deportó a México a casi 13,000 nacionales de terceros países, siendo los cubanos el grupo más numeroso con 4,353 personas. El 26% de esos cubanos no tenía antecedentes penales en EE.UU.

Muchos de estos deportados quedan en un limbo legal en México: sin documentos vigentes, sin permiso de trabajo y sin una vía clara de regularización, mientras Cuba tampoco los acepta fácilmente de regreso. Testimonios de cubanos varados en México describen condiciones de extrema vulnerabilidad en ciudades como Cancún, donde los refugios especializados son insuficientes.

Yadi grabó el video, según explicó, para que la gente vea la realidad de estas separaciones y para visibilizar a las muchas familias que atraviesan situaciones similares.

«Creo que los hijos deben de estar con ustedes», concluye en la grabación, dirigiéndose a los padres y madres que la siguen en la plataforma.