Luis Manuel Otero Alcántara llegará a Miami y su primer acto será visitar la Ermita de la Caridad con una virgen rota

Luis Manuel Otero Alcántara, el artista cubano y cofundador del Movimiento San Isidro, llega este sábado a Miami tras cinco años de encarcelamiento injusto, y su primer acto en suelo estadounidense será visitar la Ermita de la Caridad para dejar una ofrenda de acción de gracias a las 6:30 pm, en el santuario ubicado en 3609 S Miami Ave.

Otero Alcántara trae consigo desde Cuba una virgen rota. Activistas allegados al expreso político describieron que se trata de «un gesto que invita a reunir los fragmentos, a recomponer lo que ha sido quebrado y a creer que todavía es posible sanar».

El artista fue detenido el 11 de julio de 2021, el mismo día en que Cuba vivió las mayores protestas populares en décadas, cuando intentaba salir de su casa para unirse a las manifestaciones del 11J.

Fue juzgado en un proceso a puerta cerrada y condenado a cinco años de prisión por «ultraje a los símbolos de la patria», «desacato» y «desórdenes públicos», cargos que Amnistía Internacional rechazó al declararlo preso de conciencia.

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Cumplió su condena en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en Artemisa. Su pena venció formalmente el 9 de julio de 2026, pero agentes de la Seguridad del Estado lo habían trasladado dos días antes a paradero desconocido, en lo que organismos internacionales calificaron como desaparición forzada.

El 17 de julio, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. aprobó su solicitud de parole humanitario, y un funcionario de la embajada estadounidense en La Habana confirmó que viajaría a Miami con escolta diplomática. Su salida implica el exilio definitivo de Cuba, condición que el régimen impuso para liberarlo.

La elección de la Ermita de la Caridad como primer destino tiene una carga simbólica profunda para la comunidad cubana en el exilio.

El santuario fue construido frente a la Bahía de Biscayne a partir de 1966, levantado centavo a centavo por los exiliados para que pudieran «mirar hacia Cuba», y consagrado en 1973.

La imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, llegó a Miami en 1961 escondida en una maleta y fue recibida por 30,000 exiliados. El pasado 11 de julio, en el quinto aniversario del 11J, la propia Ermita oró por los presos políticos cubanos, incluyendo a Otero. Una semana después, el artista llega en persona.

Su entorno invita a todos los que deseen acompañarlo a estar presentes esta tarde en el santuario.

En los días siguientes, Otero tiene previstos encuentros con la prensa y reuniones con organizaciones del exilio. Según el comunicado de su entorno, «llega con el deseo de conocer el espacio físico, pero también el espacio humano y simbólico del exilio. Quiere escuchar, aprender, compartir lo vivido durante estos años y conversar sobre el futuro de Cuba».

El artista no olvida lo que deja atrás: «Detrás quedan cientos de presos políticos, y un pueblo entero atravesando quizás el peor momento de su historia. Él no lo olvida y nosotros tampoco», concluye el comunicado, que menciona expresamente a Maykel Osorbo entre quienes permanecen encarcelados.