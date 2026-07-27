Infantino carga contra quienes «difundieron odio y falsos rumores» sobre el Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, difundió este lunes un comunicado de 900 palabras para arremeter contra los críticos del Mundial 2026, una semana después de que España se proclamó campeona al vencer a Argentina en la final.

El texto, publicado en el sitio web del organismo y en su cuenta de Instagram, es marcadamente defensivo y apunta de manera directa a periodistas y comentaristas. «Lamento que estuvieran tan consumidos por el odio y la crítica que se lo perdieron todo», escribió Infantino, dirigiéndose a «quienes están detrás de sus plumas y papeles, detrás de sus pantallas difundiendo odio y falsos rumores».

Infantino describió el torneo como un generador de «alegría y unión» y contrastó la actitud de los aficionados con la de sus detractores: «Cada ciudad estaba abarrotada de aficionados de todo el mundo. Mientras ellos celebraban, ustedes estaban ocupados sembrando semillas de odio».

El comunicado llegó tras un torneo marcado por múltiples polémicas de gran repercusión internacional.

La más sonada fue la decisión de la FIFA de aplazar la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun, quien recibió una tarjeta roja directa en octavos de final ante Bosnia y Herzegovina. La medida le permitió jugar los cuartos ante Bélgica, y fue vinculada a una llamada del presidente Donald Trump a Infantino que el propio mandatario reconoció públicamente.

Sobre ese episodio, Infantino se limitó a señalar que «las decisiones posteriores de no sancionar a jugadores en determinadas situaciones son rutinarias», sin publicar aún el fallo escrito de su juez disciplinario. La UEFA denunció que la FIFA «cruzó una línea roja» y Bélgica protestó formalmente.

Otra controversia fue la situación de Irán, cuya delegación enfrentó denegaciones de visas estadounidenses que obligaron al equipo a trasladar su base de operaciones de Tucson, Arizona, a Tijuana, México. Infantino defendió la gestión del organismo: «Irán entró a Estados Unidos sin incidentes ni conflictos. Mientras ustedes difundían odio, nosotros trabajamos incansablemente para unir a dos países en guerra».

Sobre las visas denegadas a aficionados —entre ellos Michel Nkuka Mboladinga, el célebre hincha congoleño conocido por su estatua, que tuvo que seguir el torneo desde México—, el presidente de la FIFA argumentó que sus críticos «mencionaron a las pocas personas a las que se les negaron visas y pasaron por alto a los millones a quienes se les aprobaron».

El comunicado también ignoró otras quejas extendidas durante el torneo, como los precios de las entradas que llegaron a 32,970 dólares para los mejores asientos de la final, o la prohibición inicial de botellas de agua reutilizables en los estadios.

El texto refleja la relación cada vez más tensa de Infantino con los medios de comunicación. Su conferencia de prensa en Ciudad de México, el 10 de junio, fue la primera con asistencia completa de medios internacionales desde marzo de 2023. En una rueda de prensa anterior en Ruanda, tras su reelección por aclamación, llegó a preguntarle a los periodistas: «¿Por qué son tan malos conmigo?».

El comunicado cerró con un llamado a la reflexión dirigido a sus detractores y una frase que condensó el tono del texto: «Mucho amor para todos».