Trump revela qué le dijo a Infantino en la llamada que logró retirar la tarjeta roja a Balogun en el Mundial 2026

Donald Trump reveló este sábado, durante una recepción oficial de la FIFA en Nueva York, el contenido de su llamada al presidente del organismo, Gianni Infantino, que derivó en la anulación de la tarjeta roja mostrada al delantero estadounidense Folarin Balogun en el Mundial 2026.

Según declaraciones del propio Trump en el evento, recogidas por el Canal N+ de Univision, en su llamada a Infantino: «Gianni, me gustaría hacerte una recomendación». Luego, en tono imperativo, el mandatario emitió una supuesta orden al presidente de la FIFA: «¡Deja que el tipo juegue ese partido!».

Sin embargo, a continuación de esta broma, Trump aclaró que esas no fueron palabras, sino que expresó su deseo que plantear una queja ante el organismo. «No sabía cuál iba a ser el resultado, pero salió mejor de lo que esperaba. No hubo polémica. Ellos ganaron el partido y nuestro equipo compitió con todos sus jugadores».

«Nunca te darán crédito por eso, pero tomaste otra gran decisión», le dijo Trump a Infantino durante su discurso.

La polémica se originó el 2 de julio, cuando Balogun recibió tarjeta roja directa en el minuto 64 del partido de dieciseisavos de final entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina, por un pisotón al defensor Tarik Muharemovic.

El árbitro no la mostró inicialmente, pero el VAR obligó a la expulsión. Balogun, máximo goleador de su selección con cuatro tantos en el torneo, había marcado el gol del minuto 45 en ese mismo encuentro. EE.UU. ganó el partido 2-0 pese a jugar con diez hombres.

Al día siguiente, Trump llamó personalmente a Infantino para exigir la revisión de la sanción, argumentando que era injusto suspender a un jugador para un partido que aún no se había disputado. «Una cosa es sancionar a alguien por un partido, pero ¿cómo se le sanciona por un partido que aún no se ha jugado? Es muy injusto», declaró el 6 de julio.

En esa misma rueda de prensa, Trump admitió desconocer por completo las reglas del fútbol: «Yo ni siquiera sabía qué demonios era una tarjeta roja. Cuando me lo explicaron, dije: Tiene que ser una broma».

El 5 de julio, la FIFA revocó la sanción amparándose en el artículo 27 de su Código Disciplinario, convirtiéndola en una multa de 40,000 dólares y una suspensión condicional de un año. Trump celebró la decisión en Truth Social: «Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia».

La decisión desató un escándalo internacional. La UEFA emitió un duro comunicado afirmando que la FIFA «cruzó una línea roja» al ceder ante presión política. Bélgica, asombrada por la decisión, protestó formalmente y apeló la revocación, aunque sin éxito. Pese a que Balogun pudo jugar los octavos de final, EE.UU. fue eliminado por Bélgica el 6 de julio.

Este episodio es considerado la primera intervención documentada de un presidente de EE. UU. ante la FIFA para revertir una sanción deportiva en un Mundial.

En la recepción de este sábado, Trump también recibió el primer «Premio de la Paz» de la FIFA, entregado por el propio Infantino, y aprovechó el evento para reiterar sus acusaciones de fraude electoral: «Robaron la elección. ¿Y qué obtuve? Obtuve el Mundial. Obtuve los Juegos Olímpicos. Y los traje aquí».