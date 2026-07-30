Caos en España: decenas de miles de migrantes cruzan la frontera con Marruecos en la peor crisis de Ceuta

Ceuta vivió este jueves la mayor crisis migratoria de su historia reciente cuando miles de personas procedentes de Marruecos cruzaron ilegalmente hacia la ciudad autónoma española bordeando el espigón del Tarajal a pie y a nado.

Cuando el flujo todavía estaba activo las estimaciones policiales recogidas por el medio ABC cifraban en más de 20,000 los migrantes llegados durante la jornada, mientras medios marroquíes elevaban la cifra a más de 30,000.

El canal de televisión Cuatro transmitió en directo la situación y contabilizó hasta 200 personas por minuto cruzando la frontera desde las 11 de la mañana, hora española.

Las entradas comenzaron a primera hora, se intensificaron hacia las 12:30 horas y, tras una breve reducción, se reactivaron con fuerza a partir de las 15:30, sin que el goteo hubiera cesado a las 18:00 horas.

Entre quienes cruzaron había mayoritariamente hombres jóvenes, pero también familias enteras, mujeres, niños pequeños y menores solos de hasta seis años.

Según EFE, muchos de los jóvenes llegaron a la localidad marroquí de Castillejos en coches y motos antes de dirigirse en masa hacia el perímetro fronterizo. «Vamos a la valla, no por el mar, a la frontera. Inshalla», gritaba uno de ellos.

El medio local El Faro de Ceuta describió escenas de descontrol absoluto en el espigón, con la Guardia Civil intentando sacar personas del agua mientras llegaban cientos más.

«Es un movimiento imparable. Esto sí que se puede considerar invasión porque no paran de entrar. Es incluso peor que en la crisis de mayo», señaló ese medio.

La crisis se desencadenó en un contexto de factores convergentes. En los diez días previos ya habían entrado entre 1,500 y 2,000 personas a nado, desbordando los recursos de acogida.

El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), con capacidad para 512 plazas, superaba el millar de ocupados, con otro millar esperando fuera. Los comercios del centro de la ciudad bajaron la persiana.

El detonante jurídico fue una sentencia del Tribunal Supremo del 29 de junio que determinó que las devoluciones en caliente no pueden aplicarse a quienes entren a nado en Ceuta o Melilla. El Ministerio del Interior denunció que redes de tráfico de personas «instrumentalizaron» ese fallo para organizar el cruce masivo.

La jornada coincidió además con la Fiesta del Trono marroquí, el 27.º aniversario de la entronización del rey Mohamed VI, quien ese mismo día indultó a 1,788 presos. Medios marroquíes apuntaron a que el cruce fue organizado a través de grupos de WhatsApp y precedido por una campaña de movilización digital.

Testigos y El Faro de Ceuta reportaron que militares marroquíes alentaban activamente a los jóvenes a cruzar mientras las fuerzas auxiliares se retiraban al paso de la multitud.

El sindicato policial Jupol denunció la «absoluta pasividad de las autoridades marroquíes», y la asociación Jucil criticó que «las autoridades españolas mantienen a los militares encerrados en los cuarteles», dejando «el peso de la contención casi en exclusiva sobre los hombros de la Guardia Civil».

El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, calificó la situación de «absoluta emergencia humanitaria y social» y exigió al Gobierno central la declaración de «emergencia nacional» y un «mando único». El Ministerio del Interior rechazó esa figura por no estar contemplada legalmente para crisis migratorias.

España y Marruecos alcanzaron un acuerdo para reforzar la coordinación y comprometerse a la repatriación «a la mayor brevedad posible» de todos los que entraron ilegalmente. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, habló varias veces por teléfono con su homólogo marroquí Nasser Bourita para «encauzar y solventar» la situación.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiene previsto viajar este viernes a Ceuta para reunirse con las autoridades locales y los mandos de Policía Nacional y Guardia Civil, mientras una columna de cinco kilómetros formada por miles de personas seguía aguardando ante la frontera a media tarde.