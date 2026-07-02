Cubano irá a prisión en EE.UU. por participar en una red de tráfico de migrantes

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Un cubano de 29 años residente en Houston fue condenado el martes a 18 meses de prisión federal por transportar a 19 migrantes indocumentados ocultos detrás de una pared falsa en un camión de carga, una operación que, según la justicia estadounidense, puso en grave riesgo la vida de los ocupantes.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Juan Manuel Sifontes-Sinales se había declarado culpable el pasado 12 de febrero ante la jueza federal Nelva Gonzales Ramos, del Distrito Sur de Texas.

Al imponer la sentencia, la magistrada afirmó que el acusado actuó con «un desprecio temerario por la vida humana» y manifestó su preocupación por la cantidad de personas que eran trasladadas en esas condiciones.

El caso ocurrió el 17 de octubre de 2025 en el puesto de control fronterizo Javier Vega Jr., cerca de Sarita, Texas, donde agentes detectaron irregularidades al inspeccionar el camión que conducía Sifontes-Sinales.

Durante la revisión descubrieron un compartimento oculto construido detrás de una pared falsa de madera, contrachapado y paneles de fibra de vidrio. En ese reducido espacio permanecían de pie 19 migrantes procedentes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, sin acceso a agua, alimentos ni posibilidad de sentarse.

Una de las personas rescatadas declaró posteriormente que temió por su vida debido a la escasa ventilación y a la imposibilidad de salir del compartimento en caso de emergencia.

La investigación reveló que Sifontes-Sinales mantenía comunicación directa con integrantes de la red dedicada al tráfico de migrantes, incluido el responsable de una casa de seguridad donde permanecían las personas antes de ser trasladadas.

Los investigadores también encontraron en su teléfono el número utilizado para enviar instrucciones a los migrantes ocultos en el camión. Además, los registros del vehículo mostraron que había atravesado el mismo puesto de control en seis ocasiones anteriores, siempre acompañado por un automóvil que actuaba como vehículo de apoyo.

Según las autoridades, la organización en la que participaba había transportado a más de 25 migrantes indocumentados.

El Departamento de Justicia precisó que Sifontes-Sinales ingresó a Estados Unidos el 9 de septiembre de 2022 por el Aeropuerto Internacional de Miami utilizando un pasaporte español y un permiso de exención de visa. Tres días después, ese permiso fue revocado, pero permaneció en el país de manera irregular.

Una vez cumpla la condena, el ciudadano cubano enfrentará un proceso de deportación al no ser ciudadano estadounidense.

La investigación fue desarrollada por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en coordinación con la Patrulla Fronteriza. El caso fue procesado por la fiscal federal adjunta Young Min Burkett.

La sentencia forma parte de la Operación Recuperar Estados Unidos, iniciativa impulsada por el Departamento de Justicia para combatir el tráfico de personas y otras formas de delincuencia transnacional. Desde su lanzamiento, el Distrito Sur de Texas ha presentado cargos contra 13,867 personas, de las cuales 889 enfrentan acusaciones relacionadas con el tráfico de migrantes.