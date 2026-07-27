En Cuba, «hasta las necesidades más elementales parecen artículos de lujo», se duele escritor holguinero

El escritor holguinero José Poveda Cruz publicó este domingo en Facebook una reflexión que arrancó como ejercicio filosófico y terminó siendo una crónica descarnada de la Cuba actual: la de un país donde cocinar o comer arroz y frijoles se han convertido en privilegios inalcanzables.

El detonante fue una frase que circulaba en redes sociales: «No es rico el que más tiene, sino el que menos necesita.» Poveda Cruz reconoció su belleza, pero señaló que esa sabiduría choca de frente con la realidad cubana. «El problema comienza cuando decide mudarse a la Cuba de hoy. Entonces la filosofía tropieza con la contabilidad», escribió.

Captura de FB/José Poveda Cruz

Poveda Cruz, radicado en Holguín, desglosó con precisión los costos de una vida sin lujos.

Para cocinar hace falta carbón vegetal, «ese combustible que sobrevivió a los siglos y que, por alguna ironía del destino, terminó convertido en artículo de lujo». Cada saco ronda los 2,500 pesos y en un mes se necesitan cuatro o cinco, de modo que solo el fuego de la cocina consume alrededor de 13,000 pesos mensuales.

Luego viene la comida. El escritor aclaró que ni siquiera habla de carne, que «hace tiempo dejó de pertenecer al reino de las costumbres para entrar en el de las leyendas». El arroz cuesta 400 pesos la libra y los frijoles otros 400. «Casi podría decir que soy vegetariano por convicción... o por presupuesto», escribió con amarga ironía. Si a eso se suma un litro de aceite —que ronda los 2,200 pesos—, «las matemáticas terminan por derrotar a cualquier tratado de filosofía».

El contraste con los ingresos reales es brutal. Poveda Cruz tomó como referencia un salario de 4,000 pesos y concluyó que «la supervivencia exige varias veces esa cantidad». El salario mínimo en Cuba fue fijado en 3,210 pesos desde el primero de julio de 2026, y el salario medio estatal ronda los 6,930 pesos, mientras que cubrir las necesidades básicas de una persona requiere estimativamente 96,060 pesos mensuales, unas 14 veces ese salario medio.

La escena más estremecedora del texto no es la de los precios, sino la de un amigo jubilado que llegó a su casa «desmayándose de hambre» y aceptó un plato de comida «con una mezcla de gratitud y pudor». El hombre tiene un hijo que también lucha por sostener a su propia familia. «Ninguno de los dos pide lujos; apenas intentan llegar vivos al día siguiente. ¿Cómo habría que llamarlos? ¿Pobres? ¿Empobrecidos? ¿Sobrevivientes? Tal vez ninguna palabra alcance», reflexionó el escritor.

Esa escena retrata una crisis que los datos confirman. La pensión mínima cubana fue elevada a 4,000 pesos en septiembre de 2025, equivalente a apenas entre siete y nueve dólares al cambio informal. El 99% de los jubilados afirma que esa suma no cubre alimentación, vivienda ni medicamentos, y el 79% de los mayores de 70 años no logra hacer tres comidas diarias.

Poveda Cruz cerró su texto con la imagen del apagón nocturno que aguarda al final de cada día en Holguín. «Esta noche volverá el apagón. La oscuridad, puntual como un funcionario ejemplar, ocupará la casa», escribió. La provincia ha operado con apenas 70 MW de capacidad eléctrica frente a una demanda de entre 225 y 240 MW, con cortes que en algunos barrios han llegado a extenderse hasta más de 50 horas consecutivas.

La frase filosófica que comenzó su reflexión, en Cuba, «donde hasta las necesidades más elementales parecen artículos de lujo, adquiere otro significado. Porque hay lugares donde necesitar poco sigue siendo demasiado. Y esa, más que una paradoja filosófica, es la crónica cotidiana de un país que todavía promete un futuro luminoso... mientras la penumbra continúa encendiendo la realidad», concluyó Poveda Cruz.