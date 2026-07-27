Más de 1,600 cubanos en EE.UU. recibieron órdenes de deportación en junio

Cubanos deportados de EE.UU. llegan al Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana

Los tribunales de inmigración de Estados Unidos emitieron en junio pasado 1,642 órdenes de deportación contra cubanos, según datos del sistema Transactional Records Access Clearinghouse (Centro de Acceso a Registros Transaccionales TRAC), de la Universidad de Syracuse, publicados el 21 de julio.

La cifra representa un aumento del 5 % respecto a las 1,560 órdenes registradas en marzo.

Florida registró un total de 5,415 órdenes de deportación ese mes, un 18 % más que en marzo.

Los datos se inscriben en un panorama nacional sin precedentes: en el sexto mes del año, los jueces de inmigración cerraron 100,773 casos, la cifra mensual más alta jamás registrada, de los cuales, 78,882 terminaron con una orden de deportación.

Solo 1,883 inmigrantes (el 1.9 % de los casos cerrados ese mes) recibieron autorización para permanecer en Estados Unidos.

Aunque tener una orden de deportación no significa que la persona haya sido expulsada, no se puede obviar que estas 78,882 nuevas órdenes representan un incremento del 30 %.

La comparación entre nacionalidades revela diferencias marcadas.

Los haitianos recibieron 1,550 órdenes de deportación, un aumento del 96 % desde marzo, mientras que los venezolanos tuvieron 10,939, un 39 % más.

El avance del 5 % para los cubanos resulta, en ese contexto, relativamente contenido.

La estrategia del gobierno que disparó las órdenes de deportación en ausencia

Uno de los datos más alarmantes del informe es que el 68 % de quienes recibieron órdenes de deportación en junio no estaba presente en la audiencia donde se dictó la resolución en su contra.

Detrás de ese fenómeno está la estrategia de las llamadas «mega audiencias», implementada por la administración Trump a partir de finales de mayo.

Estas sesiones reúnen a grupos de 30 a más de 100 inmigrantes ante un solo juez en un mismo día, con notificaciones emitidas con muy poca antelación, a veces con apenas un día de aviso.

Según un análisis de Joseph Gunther, creador de la plataforma de datos bklg.org, y Brandon Marrow, desarrollador de un método de cuantificación mediante solicitudes FOIA, citado por Univision, en junio se registraron 53,808 órdenes de deportación en ausencia, un aumento del 55 % respecto a las 34,725 de mayo.

«Estos grandes bloques de audiencias se programaron con una antelación inusualmente breve; al parecer, el gobierno los implementó para generar órdenes de expulsión en ausencia a gran escala», declaró Marrow.

Entre las razones por las que muchos inmigrantes no acuden a sus audiencias, el informe señala errores frecuentes en las Notificaciones de Comparecencia: direcciones equivocadas, documentos sin fecha ni hora, o citaciones que nunca llegaron a sus destinatarios.

¿Qué ha pasado en este año fiscal?

En el período acumulado entre el 1 de octubre de octubre de 2025 -cuando empezó el año fiscal- y junio de 2026, los tribunales de Florida emitieron 4,007 órdenes contra cubanos, colocando a Cuba como la cuarta nacionalidad con más órdenes en Florida, detrás de Guatemala, Venezuela y Honduras.

En total, en el Estado del Sol se dictaron aproximadamente 35,300 órdenes de deportación.

Las cifras reflejan decisiones de los jueces de inmigración, pero no significan necesariamente que todas esas personas hayan sido deportadas.

La ejecución de las expulsiones corresponde al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras que los procesos judiciales son administrados por la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento de Justicia.

Para los cubanos, la cifra de 4,007 órdenes confirma el impacto directo que está teniendo el endurecimiento migratorio en Florida, principal destino de la comunidad cubana en Estados Unidos.

Aumentan también los arrestos

Este escenario judicial se produce en paralelo a una escalada de arrestos físicos.

En junio, ICE detuvo a 39,563 inmigrantes y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza arrestó a 3,575 más, para un total combinado de 43,138, el récord mensual más alto bajo el segundo mandato dr Trump.

En lo que va de julio, el ritmo ya promedia 1,593 arrestos diarios, lo que proyectaría cerca de 50,000 detenciones en el mes.

Florida ocupa el quinto lugar nacional en número de inmigrantes detenidos, con 3,934 personas bajo custodia.

Aproximadamente una cuarta parte permanece en el centro estatal de detención migratoria del condado de Baker, conocido como Centro de Deportación.

Miami-Dade es la jurisdicción con mayor cantidad de procesos migratorios pendientes en Estados Unidos, con 137,373 expedientes sin resolver.