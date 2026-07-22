ICE bate récord de detenciones en junio: más de 39,000 inmigrantes arrestados en un solo mes

El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) registró en junio su mes con mayor número de arrestos desde el inicio de la segunda administración Trump, con 39,563 inmigrantes detenidos e ingresados en centros de custodia, según datos publicado por la agencia.

Sumando los arrestos realizados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que detuvo a 3,575 personas adicionales durante el mismo período, el total combinado de arrestos migratorios en junio alcanzó 43,138, según cifras difundidas por Infobae.

Actualmente, más de 65,000 personas permanecen bajo custodia de ICE, lo que representa un aumento del 9% respecto a abril de 2026.

La publicación de estos datos llegó con semanas de retraso: el Congreso exige a ICE divulgar las cifras de detención dos veces al mes, pero la agencia no había dado a conocer el número de detenidos desde abril.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó la demora atribuyéndola al cierre parcial de la agencia: «El retraso en el informe de Gestión de Detenciones se debe al cierre gubernamental más prolongado de la historia, provocado por los demócratas. Tras el fin del cierre, ICE está trabajando diligentemente para publicar el informe y los datos correspondientes lo antes posible».

Ese cierre parcial del DHS se extendió durante 76 días, entre el 14 de febrero y el 30 de abril de 2026, aunque más del 93% del personal de ICE y CBP continuó operando en campo durante ese período.

El récord de junio se inscribe en una escalada sostenida de operaciones a lo largo del año. A finales de junio e inicios de julio, ICE superó 10,000 detenciones en apenas cinco días, a un ritmo de casi 2,000 arrestos diarios, el doble del registrado a comienzos de 2026.

La comunidad cubana ha sido especialmente afectada por esta intensificación. Las detenciones de cubanos por ICE aumentaron un 463% entre finales de 2024 y comienzos de 2026, según el Instituto Cato, y para enero de este año había 42,084 cubanos con órdenes de deportación definitiva en Estados Unidos.

Durante el año fiscal 2025, ICE registró 15,487 arrestos de inmigrantes cubanos, un aumento del 200% respecto al año anterior.

Miami se ha consolidado como uno de los principales focos de operaciones migratorias, con más de 41,000 detenciones desde enero de 2025, de las cuales casi 10,000 ocurrieron solo en los primeros cuatro meses de 2026.

El pico histórico de personas bajo custodia de ICE se alcanzó en enero de 2026, cuando la cifra llegó a aproximadamente 73,000 detenidos, según CBS News, nivel que la agencia no ha vuelto a alcanzar pero al que se aproxima con el repunte registrado en junio.