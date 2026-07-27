ICE arresta a cubano que cumplió 20 años de prisión por apuñalar a su novia y con orden de expulsión desde 2019

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó en Kentucky a Félix Lázaro Aldama-Gihon, un cubano de 56 años que tuvo residencia permanente legal, y que la perdió al ser condenado a 20 años de prisión por apuñalar mortalmente a su novia.

La detención ocurrió el pasado 10 de julio y estuvo a cargo del equipo de operaciones de fugitivos de ICE en Louisville, Kentucky.

Aldama-Gihon acumula una orden de expulsión definitiva desde 2019, así que ahora se encuentra bajo un proceso legal que debe culminar con su expulsión de Estados Unidos.

«Nuestro equipo trabaja arduamente todos los días para localizar a los extranjeros ilegales con antecedentes penales», afirmó en X José Aguirre, director adjunto interino de operaciones de campo de ICE en Louisville.

«Gracias a la tenacidad de nuestros agentes, esta persona violenta está tras las rejas, la comunidad está más segura y hemos contribuido a que se haga justicia», agregó.

Según la información oficial, el cubano apuñaló mortalmente a su novia en múltiples ocasiones, crimen por el que un tribunal lo declaró culpable de homicidio en primer grado y le impuso una sentencia de 20 años de cárcel.

Tras cumplir la condena, perdió automáticamente su estatus migratorio como residente permanente legal -consecuencia directa de una condena por delito grave bajo la legislación de inmigración estadounidense- y un tribunal de inmigración emitió en 2019 una orden de expulsión definitiva en su contra.

A pesar de esa resolución, Aldama-Gihon permaneció en territorio estadounidense hasta que la unidad de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) de ICE Chicago, con presencia operativa en Louisville, lo localizó y detuvo.

El caso se suma a una serie de arrestos y deportaciones de cubanos con antecedentes penales que ICE ha intensificado en los últimos meses.

Solo días antes, el 8 de julio, ICE confirmó la deportación de otro cubano condenado por intento de crimen, Luis Álvarez García, en el marco de la misma política de tolerancia cero hacia inmigrantes con historial delictivo.

Esta política cobró un impulso decisivo en febrero de 2026, cuando el régimen cubano aceptó por primera vez recibir deportados con condenas por delitos graves, algo que durante décadas había bloqueado la ejecución de las órdenes de expulsión contra ciudadanos de la isla.

Desde entonces, ICE ha completado al menos 18 operaciones de repatriación directa a Cuba, con un total de 612 cubanos expulsados en los primeros cinco meses de 2026.

El primer vuelo, realizado el 9 de febrero, trasladó a 170 personas, al menos 50 de ellas con condenas por delitos graves.

Según datos del DHS citados en reportes de este mes, más de 42,000 cubanos tienen órdenes definitivas de deportación pendientes en Estados Unidos, de los cuales al menos 29,000 cuentan con antecedentes penales, un universo que las autoridades migratorias han declarado como objetivo prioritario de sus operaciones de fugitivos.

El arresto de Aldama-Gihon en Kentucky también recuerda que la presencia de cubanos bajo órdenes de deportación no se concentra únicamente en estados con grandes comunidades de la diáspora como Florida, sino que se extiende por todo el país, incluyendo estados del interior como Kentucky, donde ICE ha ejecutado redadas contra cubanos indocumentados en años recientes.