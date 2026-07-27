¡Amor a prueba de tinta! Jorge Carlos Pajón se tatúa el nombre y los ojos de La Dura y sorprende a todos

Jorge Carlos Pajón subió la apuesta romántica a un nivel permanente: durante las vacaciones que disfruta junto a La Dura en Santorini, Grecia, el empresario cubano mostró los tatuajes que se ha hecho a su novia en el brazo. La mirada de la influencer y una frase que dice: «Diliamne mi beba».

El segundo tatuaje lo mostró ella desde sus historias unos días atrás, donde se ve una mano femenina con anillos y pulsera dorada sosteniendo el brazo tatuado de Pajón. El grabado se lee claro.

La pareja lleva varios días disfrutando de las islas griegas con todas las señales de una escapada romántica de lujo. Y en medio de estas vacaciones que gritan amor, Pajón apareció en una de las historias vestido de blanco de pies a cabeza —camisa de lino y pantalón— en una playa de aguas turquesas, mostrando el tatuaje que se ha hecho de la mirada de su chica. ¡Wow!

Captura de Instagram

Los tatuajes no son el primer gesto permanente —o casi— de Pajón hacia su novia. En marzo, La Dura compartió una foto del brazo de Pajón con la frase escrita a bolígrafo «Diliamne, mi beba» y lo acompañó con el mensaje: «Quédate con quien te dedique canciones y te trate como si llevaras puesta una corona en la cabeza». Lo de ahora, sin embargo, ya no se borra con agua.

La pareja oficializó su relación el 14 de febrero de 2026 y desde entonces no ha parado de compartir viajes y momentos en redes. Primero fue Bahamas en marzo; ahora, Santorini. Cada publicación genera el mismo ciclo: ternura, piropos y algún comentario que menciona a Jacob Forever, con quien La Dura mantuvo una relación de más de 12 años antes de separarse en septiembre de 2025.

Lo que antes era tinta de bolígrafo ahora es tinta bajo la piel: Pajón lleva los ojos y el nombre real de La Dura grabados para siempre, y las redes cubanas tienen tema para rato.