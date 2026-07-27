¡Amor a prueba de tinta! Jorge Carlos Pajón se tatúa el nombre y los ojos de La Dura y sorprende a todos

Jorge Carlos Pajón subió la apuesta romántica a un nivel permanente: durante las vacaciones que disfruta junto a La Dura en Santorini, Grecia, el empresario cubano mostró los tatuajes que se ha hecho a su novia en el brazo. La mirada de la influencer y una frase que dice: «Diliamne mi beba».
El segundo tatuaje lo mostró ella desde sus historias unos días atrás, donde se ve una mano femenina con anillos y pulsera dorada sosteniendo el brazo tatuado de Pajón. El grabado se lee claro.
La pareja lleva varios días disfrutando de las islas griegas con todas las señales de una escapada romántica de lujo. Y en medio de estas vacaciones que gritan amor, Pajón apareció en una de las historias vestido de blanco de pies a cabeza —camisa de lino y pantalón— en una playa de aguas turquesas, mostrando el tatuaje que se ha hecho de la mirada de su chica. ¡Wow!
Los tatuajes no son el primer gesto permanente —o casi— de Pajón hacia su novia. En marzo, La Dura compartió una foto del brazo de Pajón con la frase escrita a bolígrafo «Diliamne, mi beba» y lo acompañó con el mensaje: «Quédate con quien te dedique canciones y te trate como si llevaras puesta una corona en la cabeza». Lo de ahora, sin embargo, ya no se borra con agua.
La pareja oficializó su relación el 14 de febrero de 2026 y desde entonces no ha parado de compartir viajes y momentos en redes. Primero fue Bahamas en marzo; ahora, Santorini. Cada publicación genera el mismo ciclo: ternura, piropos y algún comentario que menciona a Jacob Forever, con quien La Dura mantuvo una relación de más de 12 años antes de separarse en septiembre de 2025.
Lo que antes era tinta de bolígrafo ahora es tinta bajo la piel: Pajón lleva los ojos y el nombre real de La Dura grabados para siempre, y las redes cubanas tienen tema para rato.
Preguntas Frecuentes sobre la Relación de La Dura y Jorge Carlos Pajón
CiberCuba te lo explica:
¿Qué gesto romántico hizo Jorge Carlos Pajón hacia La Dura durante sus vacaciones en Santorini?
Jorge Carlos Pajón se tatuó el nombre y los ojos de La Dura en su brazo, mostrando así su compromiso y amor hacia ella. Este gesto se compartió en redes sociales, generando múltiples reacciones entre sus seguidores.
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¿Cuándo oficializaron su relación La Dura y Jorge Carlos Pajón?
La Dura y Jorge Carlos Pajón oficializaron su relación el 14 de febrero de 2026, Día de San Valentín, a través de publicaciones en Instagram que mostraban su complicidad y amor mutuo.
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¿Cómo ha reaccionado el público ante la nueva relación de La Dura?
La nueva relación de La Dura ha generado diversas reacciones entre sus seguidores, desde mensajes de apoyo y alegría por verla feliz, hasta críticas y comparaciones con su relación anterior con Jacob Forever. La Dura ha respondido a las críticas reafirmando su derecho a ser feliz.
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¿Por qué La Dura aún usa el apellido de Jacob Forever en sus redes sociales?
La Dura explicó que aún mantiene el apellido de Jacob Forever en su perfil debido al proceso de cambio de nombre en cuentas verificadas por Meta, que requiere tiempo. Sin embargo, ha asegurado que pronto se verá reflejado su nombre real, Diliamne Jouve.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.