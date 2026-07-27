¡Irreconocible! El cambio de imagen de Vinicius que dejó a las redes en shock

Vinicius Júnior volvió a los entrenamientos del Real Madrid y todas las miradas se fueron a un detalle inesperado: su nuevo look. El futbolista brasileño ya había revolucionado las redes durante sus vacaciones después de compartir varias imágenes en las que presumía su cambio de imagen, y su aparición en Valdebebas no hizo más que alimentar los comentarios.

El delantero de 26 años aprovechó sus días libres para someterse a un tratamiento estético en la clínica Lumini Privilège de Goiânia, Brasil, donde fue atendido por el dermatólogo Alessandro Alarcão, quien incluso compartió una fotografía junto al jugador en sus redes sociales.

Aunque el especialista habló de una «naturalización facial», medios brasileños señalaron que el cambio más evidente estaría relacionado con la zona del mentón, un detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

El propio Vinicius se encargó de mostrar su nueva imagen en redes sociales, donde publicó fotografías luciendo su renovado aspecto. Las imágenes generaron miles de comentarios y dividieron opiniones entre quienes aplaudieron el cambio y quienes aseguraron que les costaba reconocerlo.

Como suele ocurrir con los grandes futbolistas, las redes no tardaron en hacer de las suyas. «Ya no es Vinicius Jr., ahora es Vinicius Sr.» o «parece otro jugador» fueron algunos de los comentarios que circularon junto a los memes que inundaron las plataformas.

Más allá del revuelo por su apariencia, Vinicius ya está centrado en la nueva temporada con el Real Madrid, donde buscará seguir siendo una de las grandes estrellas del equipo.