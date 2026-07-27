¡Irreconocible! El cambio de imagen de Vinicius que dejó a las redes en shock

Vinicius Júnior volvió a los entrenamientos del Real Madrid y todas las miradas se fueron a un detalle inesperado: su nuevo look. El futbolista brasileño ya había revolucionado las redes durante sus vacaciones después de compartir varias imágenes en las que presumía su cambio de imagen, y su aparición en Valdebebas no hizo más que alimentar los comentarios.
El delantero de 26 años aprovechó sus días libres para someterse a un tratamiento estético en la clínica Lumini Privilège de Goiânia, Brasil, donde fue atendido por el dermatólogo Alessandro Alarcão, quien incluso compartió una fotografía junto al jugador en sus redes sociales.
Aunque el especialista habló de una «naturalización facial», medios brasileños señalaron que el cambio más evidente estaría relacionado con la zona del mentón, un detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores.
El propio Vinicius se encargó de mostrar su nueva imagen en redes sociales, donde publicó fotografías luciendo su renovado aspecto. Las imágenes generaron miles de comentarios y dividieron opiniones entre quienes aplaudieron el cambio y quienes aseguraron que les costaba reconocerlo.
Como suele ocurrir con los grandes futbolistas, las redes no tardaron en hacer de las suyas. «Ya no es Vinicius Jr., ahora es Vinicius Sr.» o «parece otro jugador» fueron algunos de los comentarios que circularon junto a los memes que inundaron las plataformas.
Más allá del revuelo por su apariencia, Vinicius ya está centrado en la nueva temporada con el Real Madrid, donde buscará seguir siendo una de las grandes estrellas del equipo.
Preguntas frecuentes sobre el cambio de imagen de Vinicius Júnior
CiberCuba te lo explica:
¿Qué tipo de tratamiento estético se realizó Vinicius Júnior?
Vinicius Júnior se sometió a un tratamiento estético en la clínica Lumini Privilège en Brasil, atendido por el dermatólogo Alessandro Alarcão. Aunque el especialista mencionó una "naturalización facial", se especula que el cambio más evidente estaría relacionado con la zona del mentón.
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¿Cómo han reaccionado las redes sociales al nuevo look de Vinicius Júnior?
La reacción en redes sociales ha sido de sorpresa y división de opiniones. Algunos aplaudieron el nuevo look de Vinicius, mientras que otros afirmaron que les costaba reconocer al jugador con su nueva imagen. Los comentarios en redes incluyeron memes y comparaciones humorísticas.
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¿Por qué es relevante el cambio de imagen de Vinicius Júnior?
El cambio de imagen de Vinicius Júnior es relevante debido a su perfil como figura pública y estrella del fútbol. Como jugador destacado del Real Madrid y la selección brasileña, cualquier cambio en su apariencia atrae la atención de los medios y sus seguidores, generando un impacto significativo en redes sociales.
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¿Cómo afecta este cambio de imagen a la carrera de Vinicius Júnior en el fútbol?
El cambio de imagen de Vinicius Júnior no afecta su carrera futbolística, ya que sigue centrado en su rendimiento deportivo. Su enfoque está en la nueva temporada con el Real Madrid, donde busca seguir siendo una de las grandes estrellas del equipo.
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