Experto anticipa cómo podría cambiar el mapa hotelero de Cuba tras un eventual cambio político

Hermenegildo Altozano, socio del bufete internacional Pinsent Masons y especialista en derecho de inversiones en Cuba, vaticina que la isla tiene el potencial de convertirse en el principal mercado hotelero del Caribe si se produce un cambio político y económico.

Sus previsiones, expuestas en una entrevista para el Podcast "Inversión Hotelera". conducido por el consultor Ivar Yuste, cobran especial relevancia tras la salida simultánea de Meliá, Iberostar y Barceló el pasado 21 de julio.

«Lo que hay que hacer es ponerse a cubierto hasta que el huracán pase»

Altozano diferencia la crisis coyuntural del valor estructural que conserva la isla: «Cuba lleva allí desde siempre. Tiene una infraestructura hotelera bastante decente para lo que es el Caribe, muy recuperable en un momento determinado».

Para describir el momento actual recurre a una imagen gráfica: «Me gusta utilizar la imagen del huracán: lo que hay que hacer es ponerse a cubierto hasta que el huracán pase».

Los números respaldan la gravedad de la situación.

Cuba pasó de 4.7 millones de visitantes en 2018 a apenas 1.81 millones en 2025, con una ocupación hotelera que cayó al 18,9%.

En lo que va de 2026, el desplome supera el 58% respecto al ya decepcionante año anterior.

El futuro pertenece al mercado estadounidense

Para Altozano, el verdadero debate no está en el presente sino en lo que ocurrirá después.

Su pronóstico es contundente: «Cuba va a ser el principal mercado hotelero del Caribe; lo natural es que EE.UU. ocupe ese lugar».

El experto explica que el dominio español hasta ahora -aproximadamente el 40% del mercado, una concentración excepcional- respondió a una circunstancia política muy concreta:

«En Cuba se han desarrollado cadenas hoteleras españolas por una circunstancia: durante más de sesenta años allí no podía poner un pie un americano».

Esa lógica, sostiene, se invertirá cuando cambien las condiciones.

La salida de las tres grandes hoteleras españolas -que controlaban más de 30,000 de las 86,559 habitaciones disponibles- abre la puerta a cadenas como Marriott, Hilton, Hyatt o Wyndham.

La diáspora cubana, primer inversor natural

Otro eje central del análisis de Altozano fue situar el papel de la comunidad cubana en el exterior, especialmente los empresarios radicados en Miami.

«Los cubanos que viven en el exterior piensan: esto es nuestro. Van a estar aquí los españoles, los franceses y los canadienses, pero los que tenemos que estar somos nosotros», explicó el abogado.

Esa percepción, combinada con la proximidad geográfica, hace que el experto considere casi inevitable una oleada de inversión desde Florida.

«La entrada de promoción inmobiliaria en Cuba por parte de promotores de Miami parece bastante evidente. Yo creo que es lo natural», aseveró.

El sector inmobiliario, motor de la recuperación

Más allá de la hotelería, Altozano identifica el mercado inmobiliario como el principal catalizador de una futura recuperación: «La solución de Cuba va a ser el [sector inmobiliario. Es lo que, con carácter inmediato, puede atraer mucha inversión».

Sobre las 5,911 reclamaciones certificadas por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de EE.UU. -valoradas en 1,851 millones de dólares en principal- el experto no las ve como un obstáculo insalvable.

Opina que «probablemente se llegará a un acuerdo global compensatorio», similar a los alcanzados con España, Francia o el Reino Unido.

Impagos y pasividad europea

Altozano también denuncia la situación financiera que enfrentaban las cadenas antes de marcharse: «Hay cadenas hoteleras que no están recibiendo pagos que son suyos desde hace mucho tiempo».

Y resume la paradoja: «Han establecido corralitos financieros vulnerando acuerdos internacionales».

El abogado criticó además con dureza la inacción de Bruselas.

«La Comisión Europea no ha hecho absolutamente nada», lamentó, recordando que el Reglamento Antibloqueo 2271/1996 ofrecía herramientas legales de reciprocidad que nunca se activaron.

Mientras tanto, el turista sigue eligiendo otros destinos por razones muy prácticas.

«¿Por qué voy a ir a Cuba cuando tengo apagones y no encuentro taxis para moverme, cuando puedo ir a República Dominicana o a Cancún?», preguntó retóricamente Altozano, resumiendo en una sola frase el drama de un sector que, pese a todo, él sigue viendo con potencial para liderar el Caribe.