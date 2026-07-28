Última oportunidad: Cierran este martes las inscripciones para el programa de viviendas asequibles del Plan 8 de Hialeah

Este martes 28 de julio vence a las 4:59 p.m. el plazo para inscribirse en la lista de espera del Programa de Vales de Elección de Vivienda de la Sección 8 en Hialeah, conocido popularmente como Plan 8. Quien no haya presentado su preinscripción antes de esa hora perderá la única ventana disponible en esta convocatoria.

Según informó Telemundo 51, la Autoridad de Vivienda de Hialeah (HHA, por sus siglas en inglés) abrió el período de solicitudes el miércoles 22 de julio, dejando apenas siete días para que los residentes elegibles completaran su trámite. El plazo cierra definitivamente este martes.

Solo en línea y solo para ciudadanos

Las preinscripciones se reciben exclusivamente a través del portal hialeahhousing.org. No se aceptan solicitudes en papel ni de forma presencial.

Esta convocatoria introduce un cambio significativo respecto a ediciones anteriores: por primera vez, la HHA excluye a los residentes permanentes legales, es decir, a los titulares de tarjeta de residencia o Green Card. Solo pueden aplicar ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años que residan en el condado Miami-Dade.

Julio Ponce, director ejecutivo de la HHA, explicó al Miami Herald que la restricción responde a directrices federales del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) bajo la administración Trump: el HUD está «haciendo cumplir que hay que ser ciudadano».

Este cambio afecta directamente a una parte importante de la comunidad inmigrante latina de Hialeah, incluyendo cubanos con residencia permanente que en convocatorias anteriores sí podían participar.

Requisitos de ingresos

Además de la ciudadanía, los solicitantes deben cumplir límites de ingresos anuales según el tamaño del hogar:

1 persona: $47,700

2 personas: $54,500

3 personas: $61,300

4 personas: $68,100

5 personas: $73,550

6 personas: $79,000

7 personas: $84,450

8 personas: $89,900

Para completar la solicitud se requiere nombre completo, número de Seguro Social, fecha de nacimiento, estatus de ciudadanía, estatus de veterano y estatus de discapacidad.

Sorteo, no orden de llegada

Dada la enorme demanda prevista, la HHA no asignará los cupos por orden de llegada. En cambio, un proveedor externo administrará un sorteo computarizado aleatorio para seleccionar a 2,500 solicitantes que integrarán la lista de espera.

La propia HHA advierte que «presentar la solicitud antes no aumenta las probabilidades de ser seleccionado».

Entre los seleccionados, tendrán preferencia las personas mayores o con discapacidad, quienes estén en situación de desamparo, los residentes de Hialeah y quienes hayan sido desplazados por desastres naturales reconocidos a nivel federal.

Solo se permite una solicitud por hogar. Quienes presenten más de una quedarán descalificados automáticamente.

La magnitud de la crisis habitacional

Las cifras de convocatorias anteriores ilustran la presión habitacional que vive el sur de Florida. En la lotería del Plan 8 de abril de 2024, más de 51,000 personas compitieron por apenas 1,000 cupos en la lista de espera. Más de 400 familias seleccionadas en aquella ocasión aún no han recibido sus vales.

La HHA administra aproximadamente 6,000 vales activos y cada año reasigna en promedio solo 300 a nuevas familias. Los seleccionados en la convocatoria de 2026 podrían comenzar a recibir asistencia a principios de 2027, dependiendo de la disponibilidad.

El contexto de vivienda en la zona es crítico. Según un análisis de RentCafe citado por el Miami Herald, «$1,500 de renta mensual en Hialeah solo alcanzan para aproximadamente 576 pies cuadrados, el tamaño de un estudio o un apartamento pequeño de una habitación». Florida enfrenta además un déficit estructural de más de 120,000 viviendas, con Miami, Fort Lauderdale y Tampa entre las ciudades más difíciles del estado para acceder a una vivienda.

Cómo aplicar antes del cierre

Quienes aún no hayan presentado su solicitud deben ingresar al portal hialeahhousing.org antes de las 4:59 p.m. de este martes. Para dudas adicionales, la HHA puede ser contactada al teléfono 305-888-9744.

Los seleccionados en el sorteo deberán arrendar una vivienda dentro de un radio de 10 millas de Hialeah durante el primer año de uso del vale, aunque posteriormente podrán utilizarlo en cualquier lugar donde sea aceptado.