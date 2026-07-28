Cubano: «Me niego a creer que nacimos para aguantar»

El testimonio de un joven cubano sobre no rendirse ante la crisis

Un joven cubano identificado como Javier Guerrero publicó un reel en Facebook que ha resonado con fuerza entre sus compatriotas: en él rechaza que la supervivencia se convierta en el único horizonte de vida posible para los cubanos de su generación.

«Soy cubano y no me da la gana que sobrevivir se convierta en toda mi personalidad. Porque últimamente tú hablas con alguien y todo es: 'la corriente, la comida, resolver, el dólar'. Asere, claro que todo eso importa, pero si uno vive 24 horas metido mentalmente en el problema, uno termina olvidándose de cómo vivir», dice Guerrero en el video.

La reflexión no se queda en el diagnóstico: «Yo, honestamente, me niego a creer que nacimos solamente para aguantar. Yo quiero construir cosas, aprender, mejorar, soñar en grande también... ¿por qué no? Que bastante dura está la vida como para tener que renunciar desde tan joven a tus sueños».

La pregunta que deja Guerrero en el aire —«¿por qué no soñar en grande?»— es, en el fondo, una interpelación directa a una realidad que lleva décadas intentando convencer a los cubanos de que sobrevivir es suficiente.

El video acumula más de 21,700 vistas, 1,672 likes y 58 comentarios, cifras que reflejan el eco que encontró entre quienes reconocen en esas palabras su propio agotamiento cotidiano.

El trasfondo es la crisis más severa que ha vivido Cuba en décadas. Durante 2026, los apagones han llegado a durar entre 20 y 87 horas en distintas regiones del país.

El 14 de julio, por tercera vez en apenas ocho días, un fallo masivo en el sistema eléctrico dejó sin suministro a millones de cubanos, confirmando que la isla atraviesa una de sus peores crisis energéticas en 67 años.

A eso se suma la escasez crónica de alimentos, medicamentos y combustible, y un tipo de cambio que reduce una pensión mínima a menos de 10 dólares mensuales.

Es en ese contexto donde la frase de Guerrero cobra su peso: la enumeración «la corriente, la comida, resolver, el dólar» no es retórica, sino el inventario real de las conversaciones que dominan la vida en la isla.

El video se inserta en una oleada de contenidos que jóvenes cubanos han viralizado en redes sociales durante este año, cuestionando la normalización del sufrimiento como rasgo de identidad nacional.

En junio, por ejemplo, la creadora @keki_mami planteó en TikTok que decidir no mostrar el dolor no significa negarlo, sino elegir «no convertir el sufrimiento en tu personalidad».

Esta corriente tiene una dimensión generacional clara. Los jóvenes que han crecido en medio de la crisis sienten que se les exige renunciar a sus aspiraciones desde temprana edad, y las redes sociales se han convertido en el espacio donde procesan colectivamente ese peso y buscan redefinir la cubanidad más allá de la carencia.