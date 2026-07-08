De sobrevivir a resignarse: fotógrafo reflexiona sobre la «normalización» de la crisis en Cuba

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El fotógrafo cubano Mikely Arencibia Pantoja publicó este miércoles en Facebook una reflexión titulada «Normalizar lo anormal», acompañada de una fotografía que muestra a tres personas jugando dominó durante un apagón, iluminadas únicamente por la linterna de un teléfono móvil.

En el texto, el emprendedor describe con precisión el proceso por el que la crisis deja de percibirse como tal: «Hay cosas que, poco a poco, dejan de parecer extrañas. No porque sean normales, sino porque se repiten demasiado».

Arencibia apunta a los apagones como el ejemplo más claro de esa resignación colectiva: «Un día te percatas de que ya no cuentas las horas sin luz eléctrica y solo te limitas a organizar la vida alrededor de ellas».

El fotógrafo identifica en el lenguaje cotidiano la huella de esa adaptación forzada. La pregunta «¿Cuándo nos toca el apagón?», escribe, «demuestra que ya lo hicimos nuestro, que forma parte de nuestro diarismo... porque ya 'nos toca'».

La reflexión va más allá de la electricidad. Arencibia describe cómo la crisis moldea los deseos más básicos: «Aprendes a comprar menos, a esperar más, a medio dormir... a ajustar hasta los deseos más simples. Aprendes a vivir la vida casi pidiendo permiso, como si esto fuera un ensayo y tuvieras otra oportunidad después de la muerte».

La frase que condensa el drama es también la más inquietante: «Lo más difícil no es la escasez. Es cuando el alma se adapta para no sufrir tanto, porque adaptarse ayuda a sobrevivir, pero también puede hacer que uno deje de notar lo que realmente está faltando».

La publicación llega apenas dos días después de que Cuba sufriera un nuevo colapso total del Sistema Eléctrico Nacional, el tercero de 2026 y el séptimo en los últimos 18 meses.

En lo que va de año, zonas del interior han llegado a 72 horas consecutivas sin electricidad, y el déficit eléctrico alcanzó un récord de 2.174 MW el 14 de mayo.

No es la primera vez que Arencibia usa las redes para documentar el agotamiento de la población. El 3 de julio publicó «Sobrevivir 24 horas en Cuba», donde afirmó que «ningún pueblo merece tener que reinventarse cada 24 horas».

El fenómeno que describe Arencibia encuentra respaldo en el análisis de expertos.

La psicóloga Roxanne Castellanos Cabrera advirtió el domingo pasado que en Cuba se está normalizando la agresividad «como medio de gestionar la vida», diagnosticando un colapso moral que va más allá de la violencia visible.

Un estudio publicado en la revista Social Science & Medicine en mayo de 2026 reveló que el 55,4% de los adultos cubanos presenta depresión severa extrema, el 66% ansiedad severa y el 65,8% estrés extremo, niveles comparables a los de poblaciones en guerra.

A la crisis energética se suma una emergencia alimentaria: el 33,9% de los hogares cubanos reporta hambre reciente y el 79,4% destina más del 80% de sus ingresos a comprar alimentos, según datos presentados por la ONU en mayo de 2026.

Aun así, Arencibia cierra su reflexión con una nota que reconoce la resistencia silenciosa del pueblo cubano: «Y a pesar de todo la gente sigue: trabaja, cuida, resuelve, comparte lo poco... Como si sostener la vida cotidiana fuera un acto silencioso de resistencia».