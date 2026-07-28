Trump invita a la Casa Blanca al adolescente que salvó a un niño de morir en el mar

El presidente Donald Trump anunció este martes que invitará a la Casa Blanca a un socorrista de 16 años que salvó a un niño de diez años de morir ahogado en una playa de California, y le otorgará un alto honor civil por su valentía.
Trump hizo el anuncio en su cuenta de Truth Social: «Vamos a traer a este heroico joven, y a su familia, a la Casa Blanca, quizás junto al niño que salvó, para otorgarle un Alto Honor Civil. Muy valiente, se lo merece», escribió el mandatario.
El rescate ocurrió el sábado 25 de julio en Seabright State Beach, en Santa Cruz, California, cuando el adolescente —cuya identidad no ha sido divulgada por ser menor de edad— notó que un niño de diez años había sido arrastrado unos 15 metros mar adentro por olas violentas.
El fotógrafo Scott Vander Dussen fue quien alertó al socorrista al ver la cabeza del menor apareciendo y desapareciendo entre las olas.
Según el relato recogido por CBS News, el joven se aferró al niño con lo que el propio fotógrafo describió como un «agarre de gorila», resistiendo el embate del mar mientras avanzaba progresivamente hacia la orilla.
Algunos bañistas intentaron ayudar, pero las olas los derribaron y retrocedieron por miedo. Un segundo socorrista se unió al rescate para completar la operación. El niño fue evaluado por paramédicos y reunido con su familia sin heridas graves.
Lo que hace aún más notable la hazaña es que el adolescente estaba en su primera temporada de trabajo como socorrista cuando protagonizó el rescate.
No es la primera vez que Trump utiliza la Casa Blanca para reconocer actos de valentía: en marzo de 2025 nombró al niño con cáncer DJ Daniel agente honorario del Servicio Secreto, y en febrero último condecoró con una medalla a un piloto herido.
Preguntas frecuentes sobre el reconocimiento del socorrista adolescente por Donald Trump
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Donald Trump invitó al adolescente socorrista a la Casa Blanca?
Donald Trump invitó al adolescente socorrista a la Casa Blanca para otorgarle un Alto Honor Civil por su valentía al salvar a un niño de diez años de morir ahogado en una playa de California. El presidente destacó la valentía del joven y consideró importante reconocer su heroico acto.
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¿Cómo ocurrió el rescate que realizó el socorrista adolescente?
El rescate ocurrió en Seabright State Beach, en Santa Cruz, California, cuando el adolescente notó que un niño había sido arrastrado mar adentro por olas violentas. El socorrista utilizó un "agarre de gorila" para aferrarse al niño y llevarlo a la orilla, a pesar de las difíciles condiciones del mar. Un segundo socorrista se unió para completar el rescate.
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¿Qué reconocimiento recibirá el socorrista adolescente por su acción heroica?
El socorrista adolescente será honrado con un Alto Honor Civil en la Casa Blanca, aunque Donald Trump no especificó cuál será la distinción exacta. El reconocimiento subraya la valentía y el compromiso del joven en su primera temporada como socorrista.
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¿Qué reacción ha generado el anuncio de Trump en redes sociales?
El anuncio de Trump sobre la invitación al socorrista adolescente a la Casa Blanca acumuló más de 307,000 vistas en pocas horas en X, demostrando un amplio interés y reconocimiento público hacia el acto heroico del joven.
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