Taymara Oropesa conquista el oro y hace historia para Cuba en Santo Domingo 2026

La badmintonista cubana Taymara Oropesa se coronó este martes campeona centrocaribeña en individual femenino durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, poniendo fin a una espera de ocho años que incluía dos finales perdidas consecutivas.

La holguinera derrotó a la mexicana Vanesa García en un partido que tuvo que remontar desde el primer set, con parciales de 15-21, 22-20 y 21-15, en el Pabellón de Bádminton del Parque del Este.

El triunfo tiene un peso especial en la trayectoria de Oropesa: había alcanzado la final en Barranquilla 2018 y en San Salvador 2023, quedándose en ambas ocasiones con la plata.

Esta vez, la deportista de 30 años no cedió ante la presión y convirtió su tercera final centrocaribeña consecutiva en el título que le faltaba.

Oropesa es la figura más destacada del bádminton cubano en la última década. En los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 se convirtió en la primera badmintonista cubana en subir al podio panamericano, al ganar el bronce en individual femenino.

Su palmarés incluye también el oro en dobles mixtos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2014, y victorias recientes en el Torneo Internacional Series La Habana 2026, donde se impuso en dobles femenino y dobles mixto.

El oro en individual llega además en un contexto difícil para el bádminton cubano en estos Juegos: el equipo no logró el podio en la modalidad por equipos mixtos, tras caer ante El Salvador por 1-3 en el partido por el bronce.

La actuación de Oropesa adquiere así mayor relevancia como la presea más destacada de la disciplina en Santo Domingo 2026.

Cuba llegó a esta edición con 504 deportistas inscritos y el objetivo de terminar entre los tres primeros del medallero general, aspirando a alrededor de 67 oros. Al cierre de la jornada del lunes, la delegación cubana marchaba tercera en el medallero con seis oros, dos platas y seis bronces.

La jornada de este martes aún no había concluido para Oropesa al momento de conocerse la noticia: la holguinera tenía pendiente disputar la final del dobles femenino, donde buscaba una segunda medalla de oro en el mismo día.