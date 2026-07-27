Cuba marcha tercera en el medallero de Santo Domingo 2026

La delegación cubana acumula 6 oros, 2 platas y 6 bronces en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, para un total de 14 preseas, y se mantiene en el tercer lugar del medallero general tras otra jornada de competencias este domingo.

El judo y el remo han sido los pilares de la cosecha cubana en estos primeros días. Marlon Herrera se coronó en la división de los 73 kilogramos, mientras que la dupla formada por Reidy Cardona y Leduar Suárez conquistó el oro en el doble scull masculino con un tiempo de 6:32.80 en la Presa de Rincón, en Bonao.

Esos dos títulos se suman a los conseguidos previamente por los judocas Jonathan Charón (60 kg), Orlando Polanco (66 kg) y Dali Sentmanat (52 kg), más el oro de la ciclista Marlies Mejías en la contrarreloj individual femenina de 30 kilómetros, primer oro cubano en Santo Domingo 2026, logrado el sábado con un promedio de 44,7 km/h.

En la cima del medallero se mantiene México con una amplia ventaja: 16 oros, 15 platas y 12 bronces, para un total de 43 preseas. Colombia ocupa el segundo puesto con 6 oros, 8 platas y 5 bronces (19 medallas), superando a Cuba únicamente por la cantidad de platas.

Detrás de la representación cubana figuran Venezuela, cuarta con 4 oros, 5 platas y 8 bronces (17 medallas), y la anfitriona República Dominicana, quinta con 3 oros, 2 platas y 8 bronces (13 medallas).

La delegación de la Isla en esta edición está compuesta por 504 deportistas en 42 disciplinas, una de las más numerosas del certamen. La meta oficial fijada antes del inicio de los Juegos es terminar entre los tres primeros del medallero y alcanzar entre 67 y 68 oros en total.

Esa posición en el podio regional no es nueva para Cuba: en los Juegos de San Salvador 2023, la delegación también cerró tercera con 74 oros, 59 platas y 63 bronces, detrás de México y Colombia. Históricamente, Cuba es la potencia dominante del certamen, con más de 1,800 oros acumulados en el medallero histórico y una racha de primeros lugares que se extendió de 1970 a 1998, además de los liderazgos en 2006 y 2014.

Con numerosas disciplinas aún por disputarse y varias de sus principales cartas fuertes pendientes de entrar en acción, la delegación cubana buscará escalar posiciones en el medallero durante las próximas jornadas de competencia en Santo Domingo.