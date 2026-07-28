«Ya no aguanto más»: madre de niño con parálisis cerebral en Cuba estalla en redes por los apagones y la falta de agua

Una madre cubana estalló en un video publicado en Facebook al describir las condiciones en que cuida a su hijo con parálisis cerebral infantil en medio de los apagones prolongados y la falta de agua que padece su hogar.
Nercy Álvarez Valdés grabó el testimonio visiblemente agotada y al borde del llanto. «Ya no aguanto más la situación de este país. De verdad, no aguanto más», dice al inicio del video, que acumula más de 126,000 reproducciones.
Explica que en su casa solo reciben tres horas de electricidad al día. «Son noches enteras sin luz», afirma. Sin posibilidad de cargar el ventilador, pasa las noches abanicando a su hijo con un cartón para que pueda dormir.
A esa privación se suma la carencia de agua. «Hace una semana que no ponen agua», denuncia. Sin lavadora operativa y sin poder costear los pañales desechables —que según su propio testimonio cuestan entre 6,000 y 8,000 pesos cubanos—, Nercy usa pañales de tela que necesita lavar a mano, pero no puede hacerlo.
«No estoy pidiendo nada de lujo. Quiero que me dejen lavar a mano los trapos de mi hijo con el agua», dice. Y añade: «Mi hijo necesita una higiene. Para que entiendan, se hace pipi y se hace caca desde que nació. Yo no he dejado de lavar culeros de tela».
El video cierra con una frase que resume el hartazgo: «Sé que la prioridad no es el pueblo, que es la revolución, pero necesito que piensen un poquito en los animales estos que vivimos aquí».
Una crisis que aplasta a los más vulnerables
El testimonio de Nercy no es un caso aislado. En junio, otra madre cubana denunció que le negaron una ambulancia por «falta de combustible» para trasladar a su hijo con parálisis cerebral, traqueostomía y necesidad de oxígeno permanente.
Ese mismo mes, una madre en Santa Clara reveló que para dar el alta a su bebé con parálisis cerebral y epilepsia le exigían un kit fotovoltaico y oxígeno de emergencia, precisamente por los apagones.
La crisis con el agua en Cuba se agrava también con los apagones. El 87% de los acueductos cubanos depende del Sistema Eléctrico Nacional para bombear agua. A finales de mayo, cerca de 2.7 millones de cubanos carecían de acceso regular al agua potable y unos 10 millones sufrían suministro intermitente, según datos oficiales.
Mientras el régimen no ofrece soluciones concretas, madres cubanas con hijos gravemente enfermos siguen recurriendo a las redes sociales para denunciar lo que las instituciones del Estado no pueden —o no quieren— resolver.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Eléctrica y Sanitaria en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el impacto de los apagones en las familias cubanas con niños enfermos?
Los apagones prolongados en Cuba afectan gravemente a las familias con niños enfermos, ya que muchos de estos menores requieren electricidad constante para equipos médicos esenciales, como ventiladores o dispositivos de oxígeno. La falta de electricidad también dificulta la conservación de alimentos y la higiene, lo que agrava las condiciones de salud de estos niños.
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¿Cómo afecta la escasez de agua potable a los hogares cubanos?
La escasez de agua potable en Cuba es un problema crítico que afecta a millones de hogares. La falta de electricidad impide el funcionamiento de los sistemas de bombeo de agua, dejando a muchas familias sin acceso regular al agua potable. Esto complica la higiene personal y del hogar, especialmente en familias con niños o personas enfermas.
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¿Qué medidas está tomando el régimen cubano para solucionar la crisis eléctrica?
El régimen cubano no ha ofrecido soluciones concretas para resolver la crisis eléctrica. A pesar de reconocer la gravedad de la situación, las autoridades no han implementado medidas efectivas para estabilizar el suministro eléctrico, lo que ha llevado a un colapso repetido del sistema energético y ha dejado a millones de cubanos en condiciones precarias.
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¿Qué recursos son necesarios para cuidar a niños con parálisis cerebral en Cuba durante los apagones?
Para cuidar a niños con parálisis cerebral en Cuba se necesitan recursos como kits fotovoltaicos para asegurar un suministro eléctrico constante, ventiladores, dispositivos médicos adecuados y acceso a agua potable para mantener la higiene. Sin estos recursos, las familias enfrentan enormes desafíos para brindar el cuidado necesario a sus hijos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.