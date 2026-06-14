“No hay combustible”: madre cubana denuncia que le negaron ambulancia para su hijo con parálisis cerebral y necesitado de oxígeno

Mientras no hay combustible para ambulancias, sí lo hay para patrullas policiales (imagen de referencia)

Una madre cubana denunció este sábado en Instagram que el policlínico al que acudió le negó una ambulancia para trasladar a su hijo en crisis respiratoria severa, alegando falta de combustible, pese a tratarse de un menor de edad con parálisis cerebral infantil, traqueostomía y alimentado por sonda gástrica, presentaba cambios de coloración y necesitaba oxígeno permanente.

"No hay combustible para llevarle a mi hijo a un hospital. Un niño que ahora mismo tiene que irse hasta con oxígeno permanente porque la falta de aire que tiene no lo deja respirar, hace cambio de coloración", relató la mujer, identificada en redes sociales como NailaVlog, visiblemente angustiada en el video.

Ante la negativa del policlínico, la madre se vio obligada a buscar transporte particular sin saber cuánto le cobrarían. "Ando vuelta como loca, intentando buscar un carro, un carro que no sé cuánto me vaya a cobrar por llevarme para allá", dijo.

Agregó que sabía que tendría que enfrentar la situación sola: "Sé que me toca sola, como siempre. Pero tengo esperanza de que todo va a salir bien", indicó.

El caso no es aislado. El Ministerio de Salud Pública (Minsap) reconoció que el sistema de ambulancias cubre menos de 40 % de la demanda de emergencias a nivel nacional, y en junio de 2026 la provincia de Granma operaba con solo 17 de las 54 ambulancias que necesitaba.

En febrero, el titular del Minsap José Ángel Portal Miranda admitió ante la Asamblea Nacional que el sistema de salud estaba "al borde del colapso", con apagones de hasta 20 horas y ambulancias sin combustible.

La paradoja que indigna a los cubanos es que mientras no hay combustible para ambulancias, sí lo hay para patrullas policiales y actos políticos. En Santiago de Cuba, se documentó fotográficamente cómo vehículos policiales se abastecían sin restricciones mientras la población llevaba días en colas.

Los comentarios al video reflejaron la indignación ciudadana. "No hay combustible pero si le dices yo te pago lo sacan de abajo de la tierra", escribió una usuaria.

Otra fue más directa: "A que si gritas libertad o Díaz-Canel singao ahí sí aparece combustible para ir a reprimirte".

Una tercera apuntó: "Para esas cosas no hay combustible y para las marchas y los actos sí".

El patrón de muertes por falta de ambulancia se repite. En abril, Alexis Rosales Aldama murió en Santiago de Cuba tras esperar más de cuatro horas una ambulancia que no llegó a tiempo.

En mayo, un hombre falleció en El Vedado y la ambulancia que llegó horas después solo le puso una sábana encima y se fue sin recoger el cuerpo.

La ONU confirmó en mayo que la escasez de combustible restringía el funcionamiento de las ambulancias y el acceso de pacientes a atención médica en toda la isla, calificando la situación de "profundamente preocupante".

El 11 de junio, Estados Unidos sancionó a la estatal Cupet acusando al régimen de desviar combustible para jets privados de la familia Castro, autobuses para actos políticos, para actividades relacionadas con la represión de la ciudadanía y hoteles turísticos.