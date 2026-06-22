Madre cubana denuncia que su bebé vive en un hospital desde que nació por una presunta negligencia

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Una madre residente en Santa Clara, Villa Clara, denuncia que su hijo de siete meses ha permanecido ingresado desde el día de su nacimiento en el Hospital Provincial Pediátrico José Luis Miranda a causa de lo que ella describe como una negligencia médica ocurrida durante el parto.

«Fue una negligencia total y brutal lo que nos hicieron, un niño que pudiera estar sano y en su casa», escribió la mujer directamente a la redacción de CiberCuba.

Relató que el bebé fue diagnosticado con parálisis cerebral infantil, epilepsia de difícil control y encefalopatía hipóxica isquémica en grado dos, y que porta además una traqueotomía y una gastrostomía.

La encefalopatía hipóxica isquémica neonatal es una lesión cerebral provocada por la falta de oxígeno durante o inmediatamente después del parto; en su grado moderado puede derivar en secuelas neurológicas permanentes como las que presenta este niño, y su aparición está frecuentemente asociada a denuncias de negligencia obstétrica.

Para autorizar el alta domiciliaria, los médicos del centro le exigen a la madre un equipamiento que resulta prácticamente inalcanzable en el contexto cubano actual: un kit fotovoltaico de paneles solares —imprescindible ante los constantes apagones—, aire acondicionado, aspiradora para el manejo de secreciones y un botellón de oxígeno de emergencia.

«Los médicos me dicen que para poder llevarlo para la casa tengo que tener un kit fotovoltaico de paneles solares ya que la corriente no le puede faltar por la patología de base», explicó la madre, quien añadió que cualquier infección respiratoria, incluso un catarro común, puede descompensar al niño y enviarlo a terapia intensiva ventilado.

A las exigencias de equipamiento se suma la falta de insumos básicos dentro del propio hospital: «El hospital no le da ni siquiera los medicamentos de mi hijo y nadie pregunta nada», denunció.

La sonda de gastrostomía del bebé, que necesita ser reemplazada con urgencia por su deterioro, tampoco fue suministrada por el centro, aunque la madre señala que el mismo hospital sí la proveyó a otro paciente en iguales condiciones.

Solo gracias a la solidaridad de un particular pudo conseguirla.

Esta situación se enmarca en una crisis sanitaria que afecta a los hospitales pediátricos de toda Cuba: en julio de 2025, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, admitió ante la Asamblea Nacional que el país disponía apenas del 30% del cuadro básico de medicamentos.

En abril de 2026, una bebé falleció en Granma por no recibir a tiempo un antibiótico esencial, y en mayo se denunció que más de 15 recién nacidos habrían fallecido en Camagüey por condiciones higiénico-sanitarias deplorables.

De igual forma, en octubre de 2025, una madre en Holguín denunció una situación similar: su hijo con encefalopatía hipóxica isquémica y epilepsia ingresado en el Hospital Pediátrico «Octavio de la Concepción de la Pedraja», sin condiciones adecuadas para atender sus crisis convulsivas.

Sin ingresos económicos y con una hija de dos años a su cargo, la madre reclama además que Bienestar Social le reconozca una pensión como madre cuidadora, un derecho que en teoría ampara el Decreto-Ley 121/2025, que reconoce como trabajo remunerado el cuidado de hijos con discapacidad severa e irreversible.

Sin embargo, la brecha entre la norma y su aplicación práctica es un problema recurrente en Cuba: la madre asegura haber acudido a todas las instancias posibles sin obtener una respuesta concreta.

«A chícharo y calabaza no se vive y ya no hay casi que ni de dónde sacar», resumió la mujer, antes de cerrar su denuncia con un llamado directo: «Basta ya de tantas mentiras y de tantas injusticias, espero obtener alguna respuesta, esto no hay quien lo aguante».