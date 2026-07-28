Quitan el cartel de Meliá en el Hotel Cohiba: El símbolo visual del fin de una era en el turismo del régimen cubano

Trabajadores comenzaron a desmontar este lunes las letras y distintivos de Meliá de la fachada del Hotel Cohíba en La Habana, en una imagen que circuló rápidamente en redes sociales y que resume, de forma gráfica, el fin de más de tres décadas de presencia de la cadena española en Cuba.

La retirada del cartel llega cuatro días después de que Meliá completara su salida total de los 34 hoteles que gestionaba en la isla, poniendo fin a 36 años de operaciones continuas en el país.

Facebook / Isla Local

El Cohíba no es un hotel cualquiera dentro de esa historia. Inaugurado el 31 de mayo de 1995 en el Vedado habanero, frente al Malecón, fue el primer hotel urbano de La Habana gestionado íntegramente por Sol Meliá, con 462 habitaciones y la presencia del dictador Fidel Castro en su apertura.

Durante tres décadas fue la cara más visible de la apuesta del régimen por convertir el turismo en motor económico de la isla.

Facebook / Isla Local

La salida de Meliá se produjo en dos etapas impulsadas por las sanciones de la administración Trump.

El 3 de junio de 2026, la cadena anunció el cese inmediato en 15 hoteles vinculados a GAESA, el conglomerado militar empresarial de las Fuerzas Armadas cubanas, tras una Orden Ejecutiva que designó a esa entidad como sancionada y fijó el 5 de junio como plazo para cortar vínculos.

El 13 de julio, Washington amplió las sanciones al ministerio de Turismo cubano y a otras nueve entidades estatales, eliminando cualquier margen legal para continuar operando los hoteles restantes.

Facebook / Isla Local

Meliá no fue la única en salir. Iberostar confirmó el 21 de julio que ya no operaba ni comercializaba ningún hotel en Cuba, tras haber abandonado primero los 12 establecimientos vinculados a Gaviota desde el 1 de junio.

Barceló, por su parte, anunció que no renovará sus contratos en Cuba a partir de 2027.

Antes de esta oleada de salidas, unas 20 cadenas extranjeras —diez de ellas españolas— gestionaban más de 100 contratos hoteleros en la isla.

El modelo turístico que el régimen cubano presentó durante décadas como vitrina de inversión extranjera y fuente de divisas se enfrenta ahora a un escenario sin precedentes: las principales cadenas internacionales han abandonado la isla, y el sector acumula años de caída sostenida en llegadas de visitantes, apagones y escasez que ahuyentan tanto a turistas como a inversores.

El desmontaje de las letras de Meliá en el Cohíba condensa en una sola imagen el alcance de ese derrumbe.