La salida de Cuba le cuesta caro a Meliá: sus beneficios se desploman un 95 %

Meliá Hotels International cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto de apenas 4,1 millones de euros, un 95% menos que en el mismo período del año anterior.

El dato lo confirmó la cadena a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en un informe citado por EFE este jueves.

El derrumbe contable se debe a la provisión de 79,4 millones de euros que la hotelera mallorquina registró para cubrir los saldos y activos de Cuba cuya recuperación considera incierta.

Meliá completó el cese total de sus 34 hoteles en la isla el 24 de julio y puso fin a 36 años de presencia ininterrumpida en el país caribeño.

La compañía reconoció el peso de la decisión, pero la defendió como un ejercicio de prudencia financiera.

«La opción de provisionar de forma conservadora la totalidad de saldos y activos de Cuba cuya recuperación resulta hoy difícilmente predecible tiene un impacto relevante en las cuentas del ejercicio, pero contribuye a reforzar la solidez, transparencia y credibilidad del balance del grupo», expresaron los directivos.

Sin ese impacto extraordinario, el negocio operativo de Meliá marcha bien: el resultado neto de actividades continuadas habría alcanzado 83,4 millones de euros, en línea con el año anterior.

Los ingresos consolidados crecieron un 7,1%, hasta 1.047,4 millones de euros. El ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) subió un 11,7% respecto al primer semestre de 2025.

La provisión se canalizó a través de Ilha Bela Gestão e Turismo, la filial portuguesa con la que Meliá gestionaba sus 14.053 habitaciones en Cuba desde mayo de 1990.

El proceso de salida de Cuba fue escalonado

El 3 de junio, la cadena abandonó 15 hoteles vinculados al conglomerado militar GAESA, tras las sanciones derivadas de la Orden Ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo.

El 13 de julio, nuevas sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al Ministerio de Turismo cubano y a nueve entidades adicionales eliminaron cualquier margen legal que le permitiera a Meliá continuar operando en la isla.

El 21 de julio, Meliá notificó el cese total de sus operaciones en Cuba, que se hizo efectivo tres días después.

Iberostar, Barceló y otras cadenas internacionales también abandonaron la isla entre mayo y julio de 2026, en un éxodo que afecta a más de 30,000 habitaciones del total disponible en Cuba.

Los mercados financieros, lejos de castigar la decisión, la recibieron con alivio. Deutsche Bank mantiene a Meliá como su única recomendación de compra entre las hoteleras europeas, con precio objetivo de 13 euros por acción.

El Banco Sabadell calificó la presencia en Cuba como «un foco de incertidumbre que llevaba años penalizando al grupo».

De cara al resto del año, la cadena mantiene sus planes de expansión. Ha firmado para la apertura de 17 nuevos hoteles con 3.816 habitaciones en lo que va de 2026 y prevé cerrar el 2026 con al menos 40 nuevos contratos, todos en fórmulas poco intensivas en capital.