Zelenski llega a Estados Unidos para reunirse con Trump y asistir al funeral de Lindsey Graham

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski aterrizó este martes en Estados Unidos para mantener un encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca y participar en el funeral del senador republicano Lindsey Graham, fallecido el 11 de julio tras regresar de un viaje a Kiev.

El propio Zelenski confirmó su llegada en redes sociales en las primeras horas de la mañana: «Nuestra prioridad número uno es la defensa antibalística y la cooperación estratégica con Estados Unidos. La paz necesita acercarse».

La reunión en la Casa Blanca, programada para las 9:30 a.m., arrancó poco después de las 9:45 a.m. y fue cerrada a los medios de comunicación, según informó un portavoz del mandatario ucraniano.

El contraste con el primer encuentro entre ambos líderes no podría ser mayor. Aquel tenso choque en el Despacho Oval en febrero de 2025 terminó con la conferencia de prensa cancelada, la delegación ucraniana saliendo sin acuerdo y Trump advirtiéndole a Zelenski que no tenía «cartas» y que estaba «jugando con la Tercera Guerra Mundial».

Desde entonces, la relación ha evolucionado de forma notable. Analistas consultados por el diario The New York Times describen un cambio de actitud en ambos líderes.

«Hay mejor química entre ellos ahora. Quizás Zelenski entiende un poco mejor a Trump. Quizás Trump entiende un poco mejor a Zelenski», señaló Volodimir Dubovik, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Nacional de Odesa.

En la agenda de este martes figuraban el refuerzo de las capacidades antibalísticas ucranianas, la posibilidad de un alto el fuego en ataques aéreos de largo alcance y la reactivación de las negociaciones de paz estancadas.

Como señal de acercamiento previo, Trump autorizó en julio que Ucrania produzca interceptores Patriot —el único sistema capaz de derribar los misiles balísticos rusos—, aunque escalar esa producción llevará años.

El contexto militar es urgente: Rusia disparó 117 misiles balísticos contra ciudades ucranianas solo en julio, hasta el lunes, cifra que roza un récord mensual según datos de la Fuerza Aérea ucraniana recogidos por el NYT.

La visita también llega días después de que Ucrania atacara un barco iraní en el Mar Caspio. Zelenski afirmó que la embarcación transportaba suministros militares entre Irán y Rusia; Teherán lo negó, calificó el buque de comercial y amenazó con represalias. El episodio subraya la creciente interconexión entre el conflicto ucraniano y la guerra de Estados Unidos contra Irán.

Harry Nedelcu, director senior de Rasmussen Global, apuntó que ambos mandatarios tienen incentivos para entenderse: «Este es un momento en que pueden validar mutuamente sus esfuerzos diplomáticos. Trump puede apoyarse en Zelenski, y Zelenski puede ayudarle a validar su propia administración en un momento en que Trump no atraviesa su mejor momento interno».

Zelenski también dedicó palabras al senador Graham, cuya muerte repentina conmocionó a Washington: «En nombre de toda Ucrania, honraremos su memoria. Recordaremos su compromiso con la seguridad y la libertad en la comunidad transatlántica y en todo el mundo».

Graham era considerado el mayor defensor de Ucrania dentro del círculo de Trump, en un entorno que históricamente ha repetido argumentos favorables a Rusia. Algunos analistas especulan con que su ausencia podría, paradójicamente, empujar a Trump a mostrarse más receptivo con Kiev.