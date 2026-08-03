Rusia bate su propio récord de bajas en julio de 2026 mientras avanza menos que el área de Manhattan

Las fuerzas rusas sufrieron 42,860 bajas en julio de 2026, el mayor total mensual registrado desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, según datos del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania publicados recientemente.

El dato fue recogido y analizado por el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) en su evaluación del 1 de agosto, que concluye que Moscú está pagando un precio humano sin precedentes sin obtener a cambio ningún avance operacionalmente significativo.

Las bajas rusas han escalado de forma sostenida a lo largo de 2026: en febrero las fuerzas de Moscú registraron 26,090 bajas, cifra que no ha dejado de crecer hasta alcanzar el récord de julio.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski declaró el 31 de julio que Rusia ha acumulado casi 700,000 muertos en combate y aproximadamente 1.6 millones de bajas totales desde que comenzó la invasión hace más de cuatro años.

El costo humano contrasta de forma brutal con los avances territoriales. El ISW calculó que las tropas rusas conquistaron apenas 37.85 kilómetros cuadrados en julio —una superficie menor que la isla de Manhattan— a un promedio de 1.22 km² por día.

Incluyendo operaciones de infiltración, el total asciende a 121.56 km², pero sigue siendo una fracción de los 455.74 km² que Rusia tomó en julio de 2025.

El ISW estimó que las fuerzas rusas pagaron un promedio de 1,132 bajas por cada kilómetro cuadrado de territorio efectivamente conquistado en julio, una cifra que el propio instituto califica de «escalofriante».

La ofensiva de primavera-verano 2026, iniciada a mediados de marzo, lleva dos meses y medio sin lograr ningún objetivo operacionalmente significativo. Los esfuerzos de infiltración en Kostyantynivka, en el óblast de Donetsk, no han resultado en la toma de esa ciudad.

El Kremlin ha respondido a este estancamiento con una campaña de desinformación. Según el ISW, «el Kremlin intenta desesperadamente disimular su lento ritmo de avance mediante afirmaciones exageradas, pero incluso el ritmo que Moscú reclama equivale apenas al paso de un peatón».

En paralelo al fracaso terrestre, Rusia lanzó en julio un número récord de misiles: al menos 376, el mayor total mensual desde que comenzaron los ataques masivos, superando los 288 lanzados en febrero de 2026.

En la madrugada del 31 de julio al 1 de agosto, un ataque con 35 misiles y 185 drones dirigido principalmente contra la región de Kyiv dejó nueve muertos y 33 heridos en la capital, entre ellos cuatro niños.

El ataque destruyó cinco ambulancias, dañó 18 edificios residenciales, una escuela, la embajada de Lituania y la mezquita principal de la Administración Religiosa Umma de Ucrania, que resultó afectada por tercera vez.

Zelenski atribuyó la incapacidad de interceptar más misiles balísticos a la escasez de interceptores Patriot, y pidió al presidente Donald Trump ampliar el acceso de Ucrania a la red Starlink para atacar los lanzadores de misiles rusos en territorio ruso.

En ese contexto, el 31 de julio un misil ruso Kh-101 impactó en territorio polaco, en la localidad de Tarnawa-Kolonia, en lo que el primer ministro Donald Tusk calificó de «incidente muy grave» y una violación del espacio aéreo de la OTAN.

El ISW advirtió que «no hay indicios de que las fuerzas rusas puedan acelerar dramáticamente sus avances ni restaurar la guerra de maniobra en el campo de batalla en este momento».