Cambio de tono en la Casa Blanca: «Un gran honor recibir al presidente Zelenski»

Volodimir Zelenski y Donald Trump se reunen con sus equipos en la Casa Blanca

Donald Trump recibió este martes al presidente ucraniano Volodimir Zelenski en el Despacho Oval de la Casa Blanca en una reunión a puerta cerrada de aproximadamente una hora.

Al término del encuentro publicó en la cuenta oficial de la Casa Blanca en X: «Gran honor recibir al presidente Zelenski de Ucrania. Se discutieron muchas cosas. ¡La reunión fue muy bien!»

El tono del mensaje presidencial resulta llamativo por el contraste que supone con meses de hostilidad abierta, desplantes públicos y una relación que llegó a su punto más bajo en febrero de 2025.

Zelenski, por su parte, calificó el encuentro de «buena reunión» y señaló que se abordaron las licencias para la producción de interceptores Patriot en territorio ucraniano, además de «varias otras ideas».

Ambos mandatarios acordaron que sus equipos de trabajo continuarían coordinando las propuestas discutidas, aunque la reunión no produjo compromisos de seguridad tangibles ni un acuerdo de paz firmado, según la BBC.

La visita de Zelenski a Washington también estuvo motivada por su asistencia al funeral del senador republicano Lindsey Graham, uno de los mayores defensores del apoyo a Ucrania en el Senado, fallecido el 11 de julio de 2026 tras regresar de un viaje a Kiev.

El contraste con el pasado reciente es difícil de ignorar. El 28 de febrero de 2025, Trump, el vicepresidente JD Vance y Zelenski protagonizaron uno de los choques diplomáticos más espectaculares de la presidencia de Trump: una confrontación pública en el Despacho Oval que terminó con el almuerzo y la rueda de prensa cancelados y el líder ucraniano abandonando la Casa Blanca anticipadamente.

En aquella reunión, convocada para firmar un acuerdo sobre minerales ucranianos que quedó sin rubricar, Trump advirtió a Zelenski que estaba «jugando con la Tercera Guerra Mundial», mientras Vance le reprochaba debatir ante la prensa estadounidense.

Días antes de ese encontronazo, el 19 de febrero de 2025, Trump había llamado a Zelenski «dictador sin elecciones» en su red social Truth Social, ignorando que la ley marcial impuesta tras la invasión rusa de 2022 impide constitucionalmente la celebración de comicios en Ucrania. Zelenski respondió que Trump vivía en una «burbuja de desinformación».

Tras el choque, Trump suspendió temporalmente la ayuda militar a Ucrania como medida de presión para forzar negociaciones con Rusia, aunque la reanudó semanas después.

A lo largo de 2025, la relación fue evolucionando de forma zigzagueante: una reunión en el Vaticano en abril descrita como «muy productiva», el anuncio del envío de misiles Patriot en julio condicionado al pago europeo, y acusaciones de «cero gratitud» por parte de Trump en noviembre.

En mayo de 2026 se anunció un alto al fuego entre Rusia y Ucrania impulsado por la administración Trump, lo que abrió una nueva fase diplomática en la que la reunión de este martes representa el momento de mayor cordialidad entre ambos líderes desde el regreso de Trump al poder en enero de 2025.

Las negociaciones de paz con Rusia siguen sobre la mesa a pesar de las reticencias de Vladimir Putin, y Ucrania busca asegurar la producción local de armamento defensivo como garantía de seguridad a largo plazo, un objetivo que ahora parece contar, al menos en el tono, con el respaldo de Washington.