Ruta privada entre Matanzas y La Habana costará 3,000 pesos por viaje y desata críticas por su precio

Una nueva opción de transporte entre Matanzas y La Habana comenzó a operar este lunes, pero su tarifa ya genera polémica. La mipyme LCD Viajes puso en marcha un servicio de ómnibus con un costo de 3,000 pesos cubanos por trayecto, un precio que numerosos usuarios consideran inalcanzable para la mayoría de la población.

Según informó TV Yumurí, el servicio utiliza un ómnibus Yutong arrendado a la empresa estatal Transmetro, bajo el esquema de colaboración entre el sector estatal y las mipymes promovido por el Gobierno.

El autobús sale diariamente a las 7:00 a.m. desde la Terminal de Ómnibus de Matanzas, en la Calzada General Betancourt, con destino al Parque de la Fraternidad, en La Habana, por la Vía Blanca. El abordaje comienza media hora antes y no requiere reservación: los pasajeros ocupan los asientos por orden de llegada hasta completar la capacidad del vehículo.

El viaje de regreso parte a las 11:00 a.m. desde el Parque Central de La Habana hacia Matanzas.

Para quienes viven en Colón, la empresa también habilitó un enlace que sale a las 4:15 de la madrugada desde la calle Mario Muñoz para conectar con la ruta principal.

Aunque muchos viajeros celebran la aparición de una nueva alternativa en medio de la crisis del transporte, el precio del pasaje ha sido el centro del debate.

De acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), el salario medio en Cuba alcanzó los 7,074 pesos mensuales en abril de 2026. Eso significa que un solo viaje consume cerca del 43 % del ingreso mensual de un trabajador promedio.

En el caso de los jubilados, el impacto es aún mayor.

«3,000 pesos. Justo la mitad de mi salario. Y justo lo que ganan muchos jubilados», comentó un usuario en la publicación de TV Yumurí.

Otra internauta fue aún más gráfica: «El viaje cuesta la pensión de un mes de cualquier jubilado».

Una opción cara... pero más barata que otras

Pese a las críticas, varios usuarios señalaron que el nuevo servicio sigue siendo más económico que otras alternativas disponibles.

Los llamados "carros particulares" llegan a cobrar hasta 4,000 pesos por el trayecto entre Matanzas y La Habana, mientras que algunos viajeros recordaron que el transporte estatal llegó a vender pasajes por hasta 5,000 pesos durante este año debido a la escasez de capacidades.

«Es buena opción, las maquinitas cobran 4,000», escribió una usuaria, aunque advirtió que será necesario llegar temprano para conseguir asiento.

La puesta en marcha de esta ruta ocurre en medio del profundo deterioro del transporte público en Cuba.

Desde principios de 2026, autoridades de Matanzas reconocieron que el servicio provincial estaba prácticamente paralizado por la falta de combustible. A nivel nacional, el transporte estatal de pasajeros se ha reducido drásticamente y las frecuencias de los viajes interprovinciales continúan siendo insuficientes para cubrir la demanda.

Ante ese panorama, el Gobierno ha optado por arrendar ómnibus estatales a mipymes y operadores privados, un modelo bajo el cual funciona el servicio de LCD Viajes.

TV Yumurí señaló que muchos matanceros continúan acudiendo al Viaducto, tradicional punto de salida del transporte informal hacia La Habana, por desconocer la existencia de esta nueva ruta, e invitó a difundir la información para que más personas puedan utilizarla.

Sin embargo, entre los comentarios predominó una misma preocupación: aunque el nuevo servicio amplía las opciones de movilidad, su precio sigue estando fuera del alcance de buena parte de los cubanos que necesitan viajar por motivos de trabajo, consultas médicas o trámites esenciales.