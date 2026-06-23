Solo en transporte, más de 5,000 pesos para ir al médico en Matanzas

Una cubana residente en Limonar, municipio de Matanzas, documentó en un video publicado en Facebook el costo desorbitante que supone llevar a su madre a una consulta médica en el Hospital Provincial Faustino Pérez, en la ciudad cabecera: 5,200 pesos cubanos gastados en un día, únicamente en transporte.
La autora del video, identificada como Yaima, relató cada tramo del recorrido de aproximadamente 23 kilómetros que separan su localidad del hospital. El trayecto de ida requirió tres transbordos: una máquina de Limonar a Peñas Altas por 800 pesos por persona, un carrito eléctrico de Peñas Altas al preuniversitario por 250 pesos, y una camioneta hasta el hospital por 150 pesos más.
El regreso no fue más barato. «Cogimos ahí un carro hasta Peñas Altas que nos costó 400 pesos cada una. En Peñas Altas el sol estaba que rajaba las piedras, yo pensé que me derretía, hasta que apareció una máquina que nos cobró mil pesos por persona», narró la joven en el video, que acumuló casi 177,000 reproducciones.
«En total gastamos 5,200 pesos solo en transporte», resumió al final del recorrido.
La cifra resulta devastadora si se compara con los ingresos reales de los cubanos. El salario promedio mensual en Cuba ronda los 6,930 pesos, equivalente a apenas 12 o 13 dólares al cambio informal, lo que significa que este único viaje médico consumió el 75 % del ingreso mensual de un trabajador promedio.
El salario mínimo, elevado a 3,210 pesos, ni siquiera alcanzaría para cubrir el costo de este único trayecto. Un economista cubano estimó el mes pasado que cubrir las necesidades básicas requiere unos 96,060 pesos mensuales, unas 14 veces el salario promedio.
El colapso del transporte público explica por qué los cubanos dependen del transporte privado a cualquier precio. En septiembre de 2025, el transporte público en Matanzas operaba con menos de la mitad de su capacidad: solo 63 de 129 ómnibus estaban activos.
En junio de este año, los triciclos eléctricos privados en la provincia duplicaron sus tarifas, impulsados por el precio del combustible en el mercado negro, que llegó a 6,000 pesos por litro.
El motivo del viaje fue una consulta oftalmológica: la madre de Yaima padece miopía severa con visión muy nublada y tiene que operarse, informó la joven, quien elogió la atención recibida: «Los doctores que nos atendieron hoy todos fueron espectaculares, tremenda atención».
La paradoja es brutal: el sistema de salud cubano ofrece consultas gratuitas, pero el colapso del transporte público convierte cada visita al médico en un gasto que puede representar el sueldo de un mes entero.
El régimen, lejos de aliviar la situación, anunció en junio de 2026 la eliminación progresiva de subsidios al transporte como parte de un paquete de 176 medidas económicas, lo que anticipa que los precios seguirán subiendo para quienes no tienen otra opción que pagar.
Preguntas frecuentes sobre el costo del transporte en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuánto cuesta un viaje de ida y vuelta para recibir atención médica en Matanzas?
Un viaje de ida y vuelta en Matanzas para recibir atención médica puede costar hasta 5,200 pesos cubanos, lo que representa el 75 % del ingreso mensual de un trabajador promedio en Cuba. Este costo se debe al colapso del transporte público y la dependencia en el transporte privado, que es considerablemente más caro.
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¿Por qué el transporte público en Cuba está colapsado?
El transporte público en Cuba está colapsado debido a la falta de combustible y a la obsolescencia del parque automotor. Solo una fracción de los ómnibus programados están operativos, lo que obliga a los ciudadanos a recurrir al transporte privado, que es costoso y sin regulaciones efectivas.
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¿Cómo afecta el alto costo del transporte a la economía de los cubanos?
El alto costo del transporte impacta severamente la economía de los cubanos, ya que los precios del transporte privado suelen superar el salario mensual promedio, dejando a muchas familias con poco o ningún ingreso disponible para otros gastos básicos como alimentos y medicinas.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano ante la crisis del transporte?
El gobierno cubano ha anunciado la eliminación progresiva de subsidios al transporte como parte de un paquete de medidas económicas. Sin embargo, estas acciones anticipan un aumento en los precios del transporte, agravando aún más la situación para quienes dependen de este servicio esencial.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.