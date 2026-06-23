Solo en transporte, más de 5,000 pesos para ir al médico en Matanzas

Una cubana residente en Limonar, municipio de Matanzas, documentó en un video publicado en Facebook el costo desorbitante que supone llevar a su madre a una consulta médica en el Hospital Provincial Faustino Pérez, en la ciudad cabecera: 5,200 pesos cubanos gastados en un día, únicamente en transporte.

La autora del video, identificada como Yaima, relató cada tramo del recorrido de aproximadamente 23 kilómetros que separan su localidad del hospital. El trayecto de ida requirió tres transbordos: una máquina de Limonar a Peñas Altas por 800 pesos por persona, un carrito eléctrico de Peñas Altas al preuniversitario por 250 pesos, y una camioneta hasta el hospital por 150 pesos más.

El regreso no fue más barato. «Cogimos ahí un carro hasta Peñas Altas que nos costó 400 pesos cada una. En Peñas Altas el sol estaba que rajaba las piedras, yo pensé que me derretía, hasta que apareció una máquina que nos cobró mil pesos por persona», narró la joven en el video, que acumuló casi 177,000 reproducciones.

«En total gastamos 5,200 pesos solo en transporte», resumió al final del recorrido.

La cifra resulta devastadora si se compara con los ingresos reales de los cubanos. El salario promedio mensual en Cuba ronda los 6,930 pesos, equivalente a apenas 12 o 13 dólares al cambio informal, lo que significa que este único viaje médico consumió el 75 % del ingreso mensual de un trabajador promedio.

El salario mínimo, elevado a 3,210 pesos, ni siquiera alcanzaría para cubrir el costo de este único trayecto. Un economista cubano estimó el mes pasado que cubrir las necesidades básicas requiere unos 96,060 pesos mensuales, unas 14 veces el salario promedio.

El colapso del transporte público explica por qué los cubanos dependen del transporte privado a cualquier precio. En septiembre de 2025, el transporte público en Matanzas operaba con menos de la mitad de su capacidad: solo 63 de 129 ómnibus estaban activos.

En junio de este año, los triciclos eléctricos privados en la provincia duplicaron sus tarifas, impulsados por el precio del combustible en el mercado negro, que llegó a 6,000 pesos por litro.

El motivo del viaje fue una consulta oftalmológica: la madre de Yaima padece miopía severa con visión muy nublada y tiene que operarse, informó la joven, quien elogió la atención recibida: «Los doctores que nos atendieron hoy todos fueron espectaculares, tremenda atención».

La paradoja es brutal: el sistema de salud cubano ofrece consultas gratuitas, pero el colapso del transporte público convierte cada visita al médico en un gasto que puede representar el sueldo de un mes entero.

El régimen, lejos de aliviar la situación, anunció en junio de 2026 la eliminación progresiva de subsidios al transporte como parte de un paquete de 176 medidas económicas, lo que anticipa que los precios seguirán subiendo para quienes no tienen otra opción que pagar.