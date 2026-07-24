Flota incompleta y combustible escaso: aun así el régimen cubano exige más langosta en Trinidad

Solo cuatro de las seis embarcaciones langosteras de PESCASILDA han regresado a faenar en las aguas del sur de Trinidad tras el levante de veda, según informó el periodista oficialista Juan Carlos Naranjo en un texto que, leído entre líneas, revela una flota en precario y un régimen que exige resultados sin garantizar los medios.
Las dos embarcaciones que permanecen ancladas en el puerto de Casilda no lo hacen por decisión técnica, sino por la crónica escasez de combustible que paraliza la economía cubana.
Sus tripulaciones fueron redistribuidas en los cuatro barcos operativos como parte de lo que Alexis Albert Puig, director de la entidad, describió como una estrategia «puesta en práctica por primera vez» para «redoblar los esfuerzos en aras de elevar los niveles de acopio» y, al mismo tiempo, ahorrar combustible.
El eufemismo no disimula la realidad: la flota opera con dos tercios de su capacidad porque no hay combustible suficiente para mover los seis barcos.
Durante los meses de veda, los langosteros recibieron únicamente reparaciones menores. Solo el Argus 6 fue remotorizado.
Puig reconoció sin rodeos que «la carencia de piezas de repuesto y de otros recursos limitaron los trabajos de mayor envergadura».
Tampoco fue posible construir nuevas armazones de pesca porque la cabilla llegó tarde, aunque el material ya está disponible en la unidad.
Pese a todas estas limitaciones materiales, el régimen no rebaja sus exigencias. Según el texto oficialista, julio y agosto son meses «definitorios para el cumplimiento del plan anual», y los pescadores trinitarios tienen como meta «acopiar cifras altas» del crustáceo en estas semanas.
La presión productiva se mantiene intacta; los recursos, no. Sin embargo, la crisis es extensiva al resto de la provincia.
En Sancti Spíritus, la empresa pesquera provincial capturaba en julio apenas 8 toneladas mensuales, cuando lo habitual en esa época es entre 15 y 18 toneladas.
De las 14 brigadas pesqueras activas en La Pesca, solo cinco estaban operativas por falta de combustible. El sector acuícola provincial arrastra desde 2022 un déficit acumulado de 1,694 toneladas y apenas cumplió el 57% de su plan anual.
El trasfondo energético es aún más grave. En mayo de 2026, el ministro cubano Vicente de la O Levy admitió públicamente que Cuba no tenía «absolutamente nada de fuel, de diésel, solo gas acompañante».
Esa confesión contrasta con el tono triunfalista con que el régimen presentó la apertura de la temporada langostera como una vía para «revitalizar la economía nacional».
Preguntas frecuentes sobre la crisis pesquera y energética en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la flota langostera de Trinidad opera con capacidad reducida?
La flota langostera de Trinidad opera con capacidad reducida debido a la escasez de combustible, lo que impide que todas las embarcaciones puedan salir a faenar. Esta situación ha obligado a redistribuir las tripulaciones para maximizar el uso de los barcos que sí pueden operar.
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¿Cuál es el impacto de la crisis energética en la pesca de Sancti Spíritus?
La crisis energética ha reducido a la mitad las capturas de pescado en Sancti Spíritus. La falta de combustible ha obligado a racionar el diésel, limitando el número de brigadas pesqueras operativas y afectando gravemente la producción del sector acuícola en la provincia.
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¿A dónde se destina la mayoría de la producción de langosta de Cuba?
Aproximadamente el 80% de la producción de langosta de Cuba se exporta a países como China y la Unión Europea. Esto ocurre mientras la población cubana tiene acceso muy limitado a este producto debido a regulaciones estatales estrictas.
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¿Cuál es la situación actual del suministro de combustible en Cuba?
Cuba enfrenta una severa escasez de combustible, con reservas prácticamente agotadas y dependiente de escasas importaciones. Esta situación ha provocado apagones prolongados y ha afectado gravemente a sectores clave como la pesca y el transporte.
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¿Qué medidas ha tomado el régimen cubano para enfrentar la crisis energética?
El régimen cubano ha intentado implementar medidas como la incorporación de energía fotovoltaica en algunas embarcaciones y la construcción de parques solares. Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para resolver la crisis energética, que requiere de una inversión masiva y estructural para ser superada.
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