Flota incompleta y combustible escaso: aun así el régimen cubano exige más langosta en Trinidad

Menos barcos, poco combustible y una meta más alta: la «estrategia» langostera de Sancti Spíritus

Solo cuatro de las seis embarcaciones langosteras de PESCASILDA han regresado a faenar en las aguas del sur de Trinidad tras el levante de veda, según informó el periodista oficialista Juan Carlos Naranjo en un texto que, leído entre líneas, revela una flota en precario y un régimen que exige resultados sin garantizar los medios.

Las dos embarcaciones que permanecen ancladas en el puerto de Casilda no lo hacen por decisión técnica, sino por la crónica escasez de combustible que paraliza la economía cubana.

Sus tripulaciones fueron redistribuidas en los cuatro barcos operativos como parte de lo que Alexis Albert Puig, director de la entidad, describió como una estrategia «puesta en práctica por primera vez» para «redoblar los esfuerzos en aras de elevar los niveles de acopio» y, al mismo tiempo, ahorrar combustible.

El eufemismo no disimula la realidad: la flota opera con dos tercios de su capacidad porque no hay combustible suficiente para mover los seis barcos.

Durante los meses de veda, los langosteros recibieron únicamente reparaciones menores. Solo el Argus 6 fue remotorizado.

Puig reconoció sin rodeos que «la carencia de piezas de repuesto y de otros recursos limitaron los trabajos de mayor envergadura».

Tampoco fue posible construir nuevas armazones de pesca porque la cabilla llegó tarde, aunque el material ya está disponible en la unidad.

Pese a todas estas limitaciones materiales, el régimen no rebaja sus exigencias. Según el texto oficialista, julio y agosto son meses «definitorios para el cumplimiento del plan anual», y los pescadores trinitarios tienen como meta «acopiar cifras altas» del crustáceo en estas semanas.

La presión productiva se mantiene intacta; los recursos, no. Sin embargo, la crisis es extensiva al resto de la provincia.

En Sancti Spíritus, la empresa pesquera provincial capturaba en julio apenas 8 toneladas mensuales, cuando lo habitual en esa época es entre 15 y 18 toneladas.

De las 14 brigadas pesqueras activas en La Pesca, solo cinco estaban operativas por falta de combustible. El sector acuícola provincial arrastra desde 2022 un déficit acumulado de 1,694 toneladas y apenas cumplió el 57% de su plan anual.

El trasfondo energético es aún más grave. En mayo de 2026, el ministro cubano Vicente de la O Levy admitió públicamente que Cuba no tenía «absolutamente nada de fuel, de diésel, solo gas acompañante».

Esa confesión contrasta con el tono triunfalista con que el régimen presentó la apertura de la temporada langostera como una vía para «revitalizar la economía nacional».