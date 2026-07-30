Empresaria cubana millonaria muestra su casa de veraneo en San Agustín, Florida

La empresaria millonaria cubana Zulema Sáez abrió las puertas de una de sus propiedades vacacionales en San Agustín, Florida, una casa de playa valorada en 1,8 millones de dólares.

La lujosa vivienda la disfruta ocasionalmente y también la alquila a través de Airbnb en la categoría Luxury. El influencer español y agente inmobiliario Robert Sielmann mostró un recorrido por la bonita propiedad en su canal de YouTube.

Zulema llegó de Cuba a los 28 años sin dinero ni contactos. Hoy es fundadora y directora ejecutiva de A'Zul ABA Therapy, una agencia de terapia conductual aplicada para niños con autismo radicada en Houston, Texas, con más de 60 empleados y más de ocho años de experiencia en el sector.

Es psicóloga, empresaria y paralelamente, lleva años construyendo un portafolio de bienes raíces que incluye dos propiedades en Florida, varias en Houston y un apartamento de lujo en pre-construcción.

Sielmann le preguntó cuántas propiedades tiene en total, pero Zulema respondió con una sonrisa: «Tengo unas cuantas, pero allá por Houston y aquí en Florida. Y bueno, otra que está por llegar pronto. Sí, tengo más».

La propiedad de San Agustín —ciudad fundada por los españoles hace más de 450 años y considerada la más antigua de Estados Unidos— cuenta con cinco habitaciones, capacidad para 16 personas, piscina de agua salada, sauna, zona de arena, fire pit, minigolf, simulador de golf, proyector y garaje habilitado como sala de juegos.

Obtener la categoría Luxury en Airbnb, según explicó la propia Zulema, no es sencillo: «Es difícil. Tienes que cubrir muchos requisitos para poder entrar».

A pesar del portafolio inmobiliario, Zulema deja claro cuál es su verdadera prioridad. «Mi bebé es la compañía de A'Zul ABA que tengo en Houston. Las propiedades me las trabajan otras personas».

Lo que la mantiene en marcha, dice, es ver el avance de los niños con autismo que atiende su agencia. «Cuando yo veo que un padre da las gracias, cuando me siento y veo las gráficas de los progresos de todos los niños. Ahí ya se me quita todo».

Zulema confesó que cuando vio por primera vez un millón de dólares en su cuenta bancaria, no sintió euforia. «No sentí nada, simplemente dije: "Ah, un millón de dólares". Y seguí trabajando».

Reconoce que le costó tiempo y terapia permitirse gastar en algo material, como un bolso de lujo para ella, después de haber vivido la escasez en Cuba.

Este es el segundo vídeo que Sielmann graba con Zulema. El primero fue en una propiedad de estilo rancho en Houston.

El canal del influencer español está especializado en propiedades de lujo en Florida y muchas de ellas pertenecen a empresarios cubanoamericanos exitosos. Ha realizado recorridos similares con figuras como Ismael Cala.