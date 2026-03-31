Trump enseña en video cómo será su futura biblioteca presidencial: Un imponente rascacielos en Miami

El presidente Donald Trump ha revelado los primeros detalles visuales de lo que será su futura biblioteca presidencial, un proyecto que rompe con los estándares tradicionales de este tipo de instituciones y apuesta por una escala monumental: un rascacielos frente a la bahía de Miami que llevará su nombre en letras doradas visibles a gran distancia.

Las imágenes, difundidas a través de un video generado por inteligencia artificial y compartidas en la red Truth Social, muestran una torre de vidrio coronada por una aguja tricolor y una enorme bandera estadounidense colgando en su fachada.

En su interior, el edificio combinaría funciones de museo, centro conmemorativo y espacio expositivo dedicado al legado político y personal del mandatario.

El proyecto fue impulsado inicialmente por Eric Trump, hijo del presidente, quien aseguró:

“PRIMER VISTAZO: La Biblioteca Presidencial Donald J. Trump ya está oficialmente aquí… Este emblemático edificio sobre el agua en Miami, Florida, será un testimonio perdurable de un hombre extraordinario, un promotor inmobiliario excepcional y el mejor presidente que nuestra nación haya conocido”.

Un diseño monumental con fuerte carga simbólica

El rascacielos, diseñado por la firma Bermello Ajamil, con sede en Miami, destaca por su ambición arquitectónica y por la fuerte impronta estética asociada al estilo de Trump.

En los videos difundidos, el visitante accedería al edificio a través de un arco dorado decorado con el sello presidencial, dando paso a un vestíbulo que incluiría réplicas del Despacho Oval y el Jardín de las Rosas.

El recorrido museístico también incorporaría una galería inspirada en el llamado “paseo de la fama presidencial” que Trump instaló durante su mandato, así como un auditorio presidido por una estatua dorada del propio mandatario con el puño en alto, en referencia al atentado sufrido en 2024 en Pensilvania.

Uno de los elementos más llamativos del complejo sería la exhibición de aeronaves.

El proyecto contempla tanto una réplica del Air Force One como la exposición de un Boeing 747 donado por el gobierno de Qatar, que Trump ha anunciado que formará parte central de la biblioteca una vez deje el cargo.

Una torre que eclipsaría a un símbolo del exilio cubano

La ubicación del edificio también ha generado atención y controversia.

El terreno, de aproximadamente 2,6 acres y está valorado en más de 67 millones de dólares, se sitúa junto a la emblemática Freedom Tower de Miami, un edificio históricamente vinculado a la acogida de exiliados cubanos en los años 60.

Según las representaciones visuales, la futura torre de la biblioteca superaría ampliamente en altura a este símbolo del exilio, quedando la Freedom Tower reducida a “aproximadamente una cuarta parte del tamaño del monumento Trump”, de acuerdo con descripciones del proyecto.

Esta proximidad añade una dimensión simbólica en una ciudad donde la comunidad cubana ha tenido un peso político determinante, incluido en el respaldo electoral que permitió a Trump ganar el condado de Miami-Dade en 2024.

Réplicas de la Casa Blanca y un salón de baile propio

El interior del rascacielos recrearía varios espacios icónicos de la presidencia de Trump.

Entre ellos, una réplica del Despacho Oval, la Columnata Oeste y un salón de baile inspirado en el que el propio mandatario ha promovido para la Casa Blanca.

También se prevé la presencia de pantallas gigantes con la imagen del presidente, esculturas exteriores y elementos escenográficos que refuerzan la narrativa personal de su mandato.

Eric Trump resumió la magnitud del proyecto en declaraciones recogidas por medios estadounidenses:

“Miami merece este edificio… Será una obra maestra, de las que no se han visto en Florida ni en verdad en ningún otro lugar”.

Un proyecto millonario rodeado de polémica

La construcción de la biblioteca no solo destaca por su ambición arquitectónica, sino también por el contexto político y legal que la rodea.

El terreno donde se levantará fue originalmente propiedad del Miami Dade College y su cesión al estado de Florida -y posteriormente a la fundación de Trump- estuvo marcada por disputas judiciales.

Un activista local denunció que el proceso violó leyes de transparencia al realizarse sin una audiencia pública adecuada.

Aunque una jueza suspendió temporalmente la transferencia, el caso fue finalmente desestimado en diciembre tras repetirse la votación en sesión pública.

Además, el proyecto aspira a recaudar cerca de 1.000 millones de dólares en los próximos años, financiados en parte por donaciones privadas y acuerdos legales.

Trump incluso incluyó en su publicación un enlace para contribuciones a la Donald J. Trump Presidential Library Foundation.

Un legado a la medida de su figura

Las bibliotecas presidenciales en Estados Unidos suelen funcionar como centros de archivo, investigación y memoria histórica.

Sin embargo, el proyecto de Trump se aparta de ese modelo tradicional y apuesta por una propuesta más cercana a un monumento personal de gran escala.

La propia fundación ha definido el objetivo del edificio como un espacio que permanezca como “uno de los edificios más magníficos del mundo y testimonio viviente del impacto imborrable” del mandatario.

Con su diseño ostentoso, su ubicación estratégica y su fuerte carga simbólica, la futura biblioteca presidencial de Donald Trump no solo busca preservar documentos históricos, sino también consolidar una narrativa propia en el paisaje urbano y político del sur de Florida.