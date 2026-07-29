Cubadebate dice que "no se toman a la ligera" los casos de hepatitis, pero omite la crisis de agua que los provoca

En el Día Mundial contra la Hepatitis, el medio estatal Cubadebate publicó este martes un artículo en el que autoridades del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) intentan tranquilizar a la población ante los brotes de la enfermedad registrados en varias localidades del país, asegurando que la situación cubana «no se diferencia de lo que sucede en otras partes del mundo».

El texto, tomado de la Agencia Cubana de Noticias (ACN), omite el dato central: los brotes están directamente vinculados a la crisis hídrica y el colapso sanitario que padece la isla, donde cerca de 2,7 millones de cubanos carecen de acceso regular al agua potable y casi 10 millones enfrentan suministro intermitente.

La doctora Daniuska Hernández Griñán, especialista en Higiene y Epidemiología y responsable del Programa de Enfermedades de Transmisión Digestiva y de Inmunización en el MINSAP, explicó en el artículo que las hepatitis A y E se transmiten por vía digestiva, «asociadas regularmente a un saneamiento deficiente y una mala higiene», y que para prevenirlas «el agua debe ser tratada o hervida, los vegetales y las frutas lavarse bien antes de ser consumidos».

El consejo de hervir el agua resulta paradójico en un país donde los apagones de hasta 20 horas diarias impiden el bombeo y la cloración del suministro, y donde el sistema hidráulico operaba a mediados de año con apenas el 37% del combustible necesario.

Desde enero de 2026, Cuba ha registrado brotes de hepatitis A en múltiples provincias: Matanzas, Camagüey, Pinar del Río, Ciego de Ávila, Santiago de Cuba y La Habana.

En Camagüey se llegaron a reportar entre 30 y 40 casos positivos diarios durante abril, mientras que en Matanzas las autoridades confirmaron un brote activo con 18 casos en el barrio Versalles y siete más en La Marina, Cárdenas.

Para junio, la periodista oficial Gisela García Rivero reconoció que todas las provincias del país habían reportado casos de hepatitis A.

Pese a ello, el viceministro de Salud Pública, Julio Guerra, negó en mayo que Cuba atravesara una epidemia, aunque admitió ante la agencia EFE que la situación sanitaria era «muy compleja».

El artículo de Cubadebate recuerda que la Organización Mundial de la Salud estima que la hepatitis viral causa alrededor de 1,3 millones de muertes al año en el mundo, y que la campaña global de 2026 apunta a eliminar las hepatitis virales como problema de salud pública para 2030.

Lo que el texto oficial no menciona es que en abril de 2026 faltaban 461 de 651 fármacos esenciales a nivel nacional —más del 70% del cuadro básico—, ni que el principal hospital de Villa Clara estuvo más de 72 horas sin agua por una avería en el sistema de bombeo.

Los propios ciudadanos cubanos respondieron al artículo estatal con relatos que contradicen el tono tranquilizador del régimen: «Ayer fui al policlínico y el doctor que estaba de turno vendiendo sobrecito de condimento, la enfermera sentada en la entrada porque no podía pararse de la fatiga que tenía y el cuerpo de guardia sin puertas, sin corriente», escribió un usuario en la publicación de Facebook de Cubadebate.

Otro comentario resumió la situación con crudeza: «Las farmacias ahorita parecen museos como las bodegas. En fin...»

El propio Cubadebate reconoció al final de su texto que Cuba «mantiene la aspiración de no decaer en los indicadores alcanzados a pesar de las desafiantes condiciones actuales», una frase que, leída junto a la realidad que describen los cubanos, funciona más como admisión involuntaria que como garantía sanitaria.