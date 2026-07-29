Cubadebate dice que "no se toman a la ligera" los casos de hepatitis, pero omite la crisis de agua que los provoca

En el Día Mundial contra la Hepatitis, el medio estatal Cubadebate publicó este martes un artículo en el que autoridades del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) intentan tranquilizar a la población ante los brotes de la enfermedad registrados en varias localidades del país, asegurando que la situación cubana «no se diferencia de lo que sucede en otras partes del mundo».
El texto, tomado de la Agencia Cubana de Noticias (ACN), omite el dato central: los brotes están directamente vinculados a la crisis hídrica y el colapso sanitario que padece la isla, donde cerca de 2,7 millones de cubanos carecen de acceso regular al agua potable y casi 10 millones enfrentan suministro intermitente.
La doctora Daniuska Hernández Griñán, especialista en Higiene y Epidemiología y responsable del Programa de Enfermedades de Transmisión Digestiva y de Inmunización en el MINSAP, explicó en el artículo que las hepatitis A y E se transmiten por vía digestiva, «asociadas regularmente a un saneamiento deficiente y una mala higiene», y que para prevenirlas «el agua debe ser tratada o hervida, los vegetales y las frutas lavarse bien antes de ser consumidos».
El consejo de hervir el agua resulta paradójico en un país donde los apagones de hasta 20 horas diarias impiden el bombeo y la cloración del suministro, y donde el sistema hidráulico operaba a mediados de año con apenas el 37% del combustible necesario.
Desde enero de 2026, Cuba ha registrado brotes de hepatitis A en múltiples provincias: Matanzas, Camagüey, Pinar del Río, Ciego de Ávila, Santiago de Cuba y La Habana.
En Camagüey se llegaron a reportar entre 30 y 40 casos positivos diarios durante abril, mientras que en Matanzas las autoridades confirmaron un brote activo con 18 casos en el barrio Versalles y siete más en La Marina, Cárdenas.
Para junio, la periodista oficial Gisela García Rivero reconoció que todas las provincias del país habían reportado casos de hepatitis A.
Pese a ello, el viceministro de Salud Pública, Julio Guerra, negó en mayo que Cuba atravesara una epidemia, aunque admitió ante la agencia EFE que la situación sanitaria era «muy compleja».
El artículo de Cubadebate recuerda que la Organización Mundial de la Salud estima que la hepatitis viral causa alrededor de 1,3 millones de muertes al año en el mundo, y que la campaña global de 2026 apunta a eliminar las hepatitis virales como problema de salud pública para 2030.
Lo que el texto oficial no menciona es que en abril de 2026 faltaban 461 de 651 fármacos esenciales a nivel nacional —más del 70% del cuadro básico—, ni que el principal hospital de Villa Clara estuvo más de 72 horas sin agua por una avería en el sistema de bombeo.
Los propios ciudadanos cubanos respondieron al artículo estatal con relatos que contradicen el tono tranquilizador del régimen: «Ayer fui al policlínico y el doctor que estaba de turno vendiendo sobrecito de condimento, la enfermera sentada en la entrada porque no podía pararse de la fatiga que tenía y el cuerpo de guardia sin puertas, sin corriente», escribió un usuario en la publicación de Facebook de Cubadebate.
Otro comentario resumió la situación con crudeza: «Las farmacias ahorita parecen museos como las bodegas. En fin...»
El propio Cubadebate reconoció al final de su texto que Cuba «mantiene la aspiración de no decaer en los indicadores alcanzados a pesar de las desafiantes condiciones actuales», una frase que, leída junto a la realidad que describen los cubanos, funciona más como admisión involuntaria que como garantía sanitaria.
Preguntas frecuentes sobre la crisis sanitaria en Cuba y los brotes de hepatitis
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la relación entre la crisis hídrica en Cuba y los brotes de hepatitis?
La crisis hídrica en Cuba está directamente vinculada a los brotes de hepatitis debido a la falta de acceso al agua potable y el deficiente saneamiento. Estas condiciones facilitan la transmisión de la hepatitis A y E, que se contagian por vía fecal-oral a través del agua y los alimentos contaminados.
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¿Por qué las recomendaciones de hervir agua en Cuba son problemáticas?
Las recomendaciones de hervir agua en Cuba son problemáticas debido a los prolongados apagones que dificultan el uso de estufas eléctricas o de gas. Además, la escasez de combustible limita la capacidad de muchos cubanos para seguir estas recomendaciones básicas de higiene.
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¿Cómo ha respondido el gobierno cubano a la crisis sanitaria actual?
El gobierno cubano ha negado la existencia de una epidemia de hepatitis, a pesar de los numerosos brotes y la situación "muy compleja", como lo admitió el viceministro de Salud Pública. Esta negación sigue un patrón similar al manejo de crisis anteriores, como las de dengue y chikunguña.
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¿Qué medidas se están tomando para controlar los brotes de hepatitis en Cuba?
Las autoridades cubanas han implementado medidas como clausurar establecimientos en áreas afectadas y recomendar hervir o clorar el agua. Sin embargo, estas medidas se ven limitadas por la falta de recursos y las condiciones estructurales del país, como la escasez de medicamentos y el colapso de la infraestructura hídrica.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.