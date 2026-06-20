Más de 72 horas sin agua en el principal hospital de Villa Clara

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El Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Universitario Arnaldo Milián Castro de Santa Clara, el principal centro asistencial de Villa Clara, estuvo más de 72 horas sin suministro de agua tras la rotura de las turbinas de su sistema de bombeo, según una denuncia enviada a la redacción de CiberCuba que describe condiciones sanitarias críticas para pacientes y personal médico.
La avería dejó al centro sin agua en su totalidad durante varios momentos, aunque la versión oficial del régimen intentó minimizar el alcance del problema.
Según el testimonio, los cirujanos debían lavarse las manos con apenas un cubo de agua, mientras que los médicos clínicos directamente no tenían acceso a agua para hacerlo. «Los cirujanos tienen que lavarse las manos con un cubito de agua, los pacientes cargan agua de lluvia para bañarse, los pomos de agua embotellada subieron 100 pesos aprovechando la circunstancia y aún así se terminó agotando. Los médicos no tienen ni cómo lavarse las manos», describe la denuncia.
Los pacientes recogían agua de lluvia para bañarse y para descargar los baños, que se fueron deteriorando progresivamente al no poder limpiarse. La mipyme del hospital aprovechó la crisis para elevar el precio del agua embotellada de 220 a 350 pesos —equivalente a medio dólar y al 12.5% de un salario mínimo cubano—, y aun así el producto se agotó.
El denunciante, con acceso directo a un médico angiólogo que trabaja en el hospital, advirtió que la situación no era nueva: «Si ya de por sí los pacientes se infectaban con pseudomonas por las malas condiciones higiénicas y epidemiológicas, ahora esto. Un grado más de colapso, porque en mi criterio, el sistema de salud pública lleva tiempo colapsado, lo que no lo quieren admitir».
La denuncia también señala la ausencia crónica de guantes quirúrgicos en el centro. El denunciante recuerda un episodio previo en el mismo hospital en que una especialista tuvo que drenar una herida purulenta a mano pelada: «Pidió guantes y le dijeron que no había. Ella, al final, hizo el proceder a mano pelada».
El 19 de junio, la Agencia Cubana de Noticias —medio estatal del régimen— publicó una nota anunciando que la avería había sido resuelta. La directora general de Salud en Villa Clara, Dra. Leydi Saray Rodríguez, afirmó que «ya existe estabilidad en el suministro de agua». El director del hospital, Dr. Esteban Ring, declaró al medio oficialista que «las terapias intensivas y los salones de operaciones continuaron trabajando» y que el bombeo se realizó de forma limitada con una sola bomba, lo que habría permitido que el agua llegara únicamente a los primeros y segundos pisos.
Esa versión contrasta con el testimonio recibido, que describe un colapso total del suministro en todo el edificio, no solo en los pisos superiores.
El episodio no es aislado. El sistema de salud cubano está al borde del colapso, según reconoció en febrero de este año el propio ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda, ante la agencia AP. En abril, la ONU advirtió sobre más de 96,000 cirugías aplazadas en Cuba, incluyendo las de más de 11,000 niños, y señaló que más del 80% de los equipos de bombeo de agua en el país dependen de la electricidad, lo que convierte la vulnerabilidad hídrica de los hospitales en un problema estructural.
En ese mismo período, 461 de 651 fármacos esenciales no tenían existencia en farmacias estatales cubanas, y la mortalidad infantil alcanzó 9.9 por mil nacidos vivos en 2025.
El propio hospital Arnaldo Milián Castro fue noticia en abril de este año cuando publicó los costos internacionales de la hemodiálisis en respuesta a denuncias de pacientes sobre brotes de hepatitis y desvío de recursos.
El denunciante anticipó con precisión lo que ocurriría: «La verdad es que probablemente busquen una solución si el problema se vuelve viral, ellos son bastante predecibles». Dos días después de recibida la denuncia, el régimen anunció la reparación con presencia del vicegobernador provincial y de las máximas autoridades de Villa Clara.
Preguntas frecuentes sobre la crisis del hospital en Villa Clara
CiberCuba te lo explica:
¿Qué causó la falta de agua en el Hospital Arnaldo Milián Castro?
La falta de agua en el hospital fue causada por la rotura de las turbinas del sistema de bombeo. Esta avería dejó al hospital sin suministro de agua durante más de 72 horas, complicando gravemente las condiciones sanitarias para pacientes y personal médico.
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¿Cómo afectó la falta de agua a las operaciones del hospital?
La falta de agua obligó a los cirujanos a lavarse las manos con un cubo de agua y a los pacientes a recoger agua de lluvia para bañarse, además de causar un incremento en el precio del agua embotellada debido a la alta demanda.
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¿Cuál es el estado actual del suministro de agua en el hospital?
Según las autoridades, la avería ha sido resuelta y ya existe estabilidad en el suministro de agua, aunque testimonios indican que solo los primeros y segundos pisos recibieron agua de manera limitada.
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¿Es común la falta de insumos médicos en los hospitales cubanos?
La falta de insumos médicos es un problema recurrente en los hospitales cubanos, como se evidencia en el caso del Hospital Arnaldo Milián Castro, donde se denunció la ausencia crónica de guantes quirúrgicos y otras deficiencias críticas.
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¿Qué medidas se han tomado para mejorar la situación en el hospital de Villa Clara?
Se han anunciado inversiones superiores a los 300 millones de pesos para rehabilitar el hospital, incluyendo mejoras en las áreas de Observación, Cuerpo de Guardia, Terapia Intensiva y Cirugía, aunque persisten dudas sobre la efectividad de estas inversiones.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.