Más de 72 horas sin agua en el principal hospital de Villa Clara

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El Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Universitario Arnaldo Milián Castro de Santa Clara, el principal centro asistencial de Villa Clara, estuvo más de 72 horas sin suministro de agua tras la rotura de las turbinas de su sistema de bombeo, según una denuncia enviada a la redacción de CiberCuba que describe condiciones sanitarias críticas para pacientes y personal médico.

La avería dejó al centro sin agua en su totalidad durante varios momentos, aunque la versión oficial del régimen intentó minimizar el alcance del problema.

Según el testimonio, los cirujanos debían lavarse las manos con apenas un cubo de agua, mientras que los médicos clínicos directamente no tenían acceso a agua para hacerlo. «Los cirujanos tienen que lavarse las manos con un cubito de agua, los pacientes cargan agua de lluvia para bañarse, los pomos de agua embotellada subieron 100 pesos aprovechando la circunstancia y aún así se terminó agotando. Los médicos no tienen ni cómo lavarse las manos», describe la denuncia.

Los pacientes recogían agua de lluvia para bañarse y para descargar los baños, que se fueron deteriorando progresivamente al no poder limpiarse. La mipyme del hospital aprovechó la crisis para elevar el precio del agua embotellada de 220 a 350 pesos —equivalente a medio dólar y al 12.5% de un salario mínimo cubano—, y aun así el producto se agotó.

El denunciante, con acceso directo a un médico angiólogo que trabaja en el hospital, advirtió que la situación no era nueva: «Si ya de por sí los pacientes se infectaban con pseudomonas por las malas condiciones higiénicas y epidemiológicas, ahora esto. Un grado más de colapso, porque en mi criterio, el sistema de salud pública lleva tiempo colapsado, lo que no lo quieren admitir».

La denuncia también señala la ausencia crónica de guantes quirúrgicos en el centro. El denunciante recuerda un episodio previo en el mismo hospital en que una especialista tuvo que drenar una herida purulenta a mano pelada: «Pidió guantes y le dijeron que no había. Ella, al final, hizo el proceder a mano pelada».

El 19 de junio, la Agencia Cubana de Noticias —medio estatal del régimen— publicó una nota anunciando que la avería había sido resuelta. La directora general de Salud en Villa Clara, Dra. Leydi Saray Rodríguez, afirmó que «ya existe estabilidad en el suministro de agua». El director del hospital, Dr. Esteban Ring, declaró al medio oficialista que «las terapias intensivas y los salones de operaciones continuaron trabajando» y que el bombeo se realizó de forma limitada con una sola bomba, lo que habría permitido que el agua llegara únicamente a los primeros y segundos pisos.

Esa versión contrasta con el testimonio recibido, que describe un colapso total del suministro en todo el edificio, no solo en los pisos superiores.

El episodio no es aislado. El sistema de salud cubano está al borde del colapso, según reconoció en febrero de este año el propio ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda, ante la agencia AP. En abril, la ONU advirtió sobre más de 96,000 cirugías aplazadas en Cuba, incluyendo las de más de 11,000 niños, y señaló que más del 80% de los equipos de bombeo de agua en el país dependen de la electricidad, lo que convierte la vulnerabilidad hídrica de los hospitales en un problema estructural.

En ese mismo período, 461 de 651 fármacos esenciales no tenían existencia en farmacias estatales cubanas, y la mortalidad infantil alcanzó 9.9 por mil nacidos vivos en 2025.

El propio hospital Arnaldo Milián Castro fue noticia en abril de este año cuando publicó los costos internacionales de la hemodiálisis en respuesta a denuncias de pacientes sobre brotes de hepatitis y desvío de recursos.

El denunciante anticipó con precisión lo que ocurriría: «La verdad es que probablemente busquen una solución si el problema se vuelve viral, ellos son bastante predecibles». Dos días después de recibida la denuncia, el régimen anunció la reparación con presencia del vicegobernador provincial y de las máximas autoridades de Villa Clara.