Plan de autodeportación de Trump supera las 200,000 salidas con pagos de hasta 2,600 dólares

El programa de salida voluntaria para inmigrantes indocumentados impulsado por la administración de Donald Trump está cerca de alcanzar las 200,000 personas inscritas o que ya abandonaron Estados Unidos, de acuerdo con datos internos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) obtenidos por Axios.

Hasta el 16 de julio, el denominado Proyecto Homecoming contabilizaba 132,000 salidas efectivas, mientras que otras 70,000 personas ya se habían registrado y estaban en proceso de abandonar el país, según el reporte publicado este martes.

La iniciativa se gestiona principalmente a través de CBP Home, una aplicación móvil mediante la cual los inmigrantes pueden notificar su intención de salir voluntariamente, gestionar documentos de viaje, coordinar vuelos y solicitar el incentivo económico ofrecido por el gobierno una vez confirmada su salida.

El monto del incentivo ha variado desde la puesta en marcha del programa.

Inicialmente, la administración ofrecía 1,000 dólares, además del boleto de avión. Durante la campaña navideña de 2025 el beneficio aumentó hasta 3,000 dólares, mientras que actualmente se sitúa en 2,600 dólares, cantidad que se entrega una vez que el inmigrante ha salido del territorio estadounidense.

Según el DHS, el programa representa un importante ahorro para el gobierno.

Las autoridades calculan que una salida voluntaria cuesta alrededor de 2,500 dólares, más el incentivo económico, frente a los 18,245 dólares que supone detener, mantener bajo custodia y deportar a un inmigrante que no coopera con las autoridades.

Un inicio lento y la presión de la Casa Blanca

Aunque hoy el programa muestra cifras elevadas, su implementación fue mucho más lenta de lo esperado.

Durante sus primeros seis meses apenas logró captar unos 24,000 participantes, mientras los funcionarios intentaban resolver problemas relacionados con la emisión de documentos y la organización de vuelos.

Esa situación llevó a la Casa Blanca a intervenir directamente para acelerar el proceso.

«La presión consistía en llamadas diarias desde la Casa Blanca y llamadas semanales de alto nivel con el subjefe de gabinete Stephen Miller directamente», reveló una fuente citada por Axios.

«Querían que pasáramos miles a diario, y nosotros solo pasábamos unas docenas», añadió.

El papel de los centros de detención

El crecimiento del programa comenzó en agosto de 2025, cuando un integrante del equipo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) impulsó su aplicación dentro de los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Actualmente, el programa cuenta con gestores de casos en 40 centros de detención, y aproximadamente la mitad de los más de 200,000 expedientes corresponde a personas que estaban bajo custodia migratoria.

Según datos de ICE, quienes optan por abandonar el país voluntariamente desde un centro de detención permanecen retenidos un promedio de 17 días, frente a los 50 días que suele durar un proceso de deportación convencional.

La reducción del tiempo de permanencia ha permitido liberar espacio en instalaciones que enfrentaban una creciente falta de capacidad.

«Durante la primera etapa de este proceso, la administración tuvo un problema de escasez de camas. No se pueden llevar a cabo deportaciones masivas si no se dispone de camas. Son dos cosas intrínsecamente ligadas», explicó a Axios Todd Bensman, exasesor del zar fronterizo Tom Homan.

El DHS habla de un "éxito arrollador"

El Departamento de Seguridad Nacional considera que el Proyecto Homecoming ha cumplido con creces sus objetivos.

«Gracias al éxito arrollador del Proyecto Homecoming bajo la presidencia de Trump, la aplicación CBP Home ha logrado una eficiencia y participación mucho mayores de lo previsto inicialmente», aseguró un portavoz del organismo.

La agencia estima que el programa podría generar un ahorro de 2,500 millones de dólares en costos asociados a deportaciones.

Persisten críticas y dudas sobre su futuro

Pese a los resultados que destaca el gobierno, el programa también enfrenta cuestionamientos.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), dependiente de Naciones Unidas y que colaboró en el proyecto hasta marzo de 2026, dejó de participar en la iniciativa.

Una fuente vinculada al programa lamentó que «de repente, todo el programa se redujo a una hoja de cálculo para comprar billetes de avión».

Además, algunos inmigrantes cubanos que utilizaron CBP Home han denunciado que, tras abandonar Estados Unidos, no recibieron el incentivo económico prometido.

A ello se suma la incertidumbre sobre la continuidad del programa. El contrato con Salus Worldwide, empresa encargada de su gestión operativa, agotará sus fondos a finales de agosto de 2026, por lo que el DHS ya busca un nuevo proveedor, aunque todavía no ha aclarado si el cambio afectará el funcionamiento del Proyecto Homecoming.