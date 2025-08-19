Cubano revela su experiencia al usar CBP Home para regresar a Cuba y denuncia incumplimiento de pago

Imagen de la app de CBP Home junto a la puerta de llegadas internacionales del Aeropuerto de La Habana.

Un cubano que decidió acogerse al programa de autodeportación mediante la aplicación CBP Home denunció que, tras regresar a la isla, no ha recibido el pago prometido por el gobierno de Estados Unidos y calificó la experiencia como “un engaño”.

El testimonio fue compartido por el periodista Mario J. Pentón en sus redes sociales, donde el migrante, cuyo nombre no se reveló, relató con detalle cómo fue el proceso de salida voluntaria a través de la aplicación.

El hombre explicó que entró a EE.UU. en agosto de 2024 mediante el parole de reunificación familiar, pero en junio de este año perdió su permiso de trabajo. Dos semanas después se registró en la app CBP Home y, a mediados de julio, recibió un correo con las instrucciones para organizar su retorno.

Lo contactaron al menos tres veces desde números distintos, hasta que finalmente le asignaron una oficial en Virginia, a la que debía reportarle cada paso de su salida.

“Me pedían que mandara foto del pasaporte válido, que avisara cuando entrara al aeropuerto, cuando hiciera el check-in, cuando pasara por inmigración y hasta cuando estuviera sentado en el avión. Tenía que reportar todo por WhatsApp y por correo”, relató.

El migrante preguntó expresamente cómo se realizaría el pago del estipendio prometido si, debido al embargo, no existen convenios bancarios entre EE.UU. y Cuba. La respuesta que recibió fue que un “equipo financiero” se encargaría del desembolso y que lo recibiría en efectivo al llegar a la isla.

“Al final, llegué a La Habana y lo único que encontré fue silencio”, denunció, asegurando que hasta hoy no ha recibido el dinero ni respuesta de las autoridades.

Precisamente, en el aeropuerto de la capital cubana, el migrante fue apartado en el control de inmigración y sometido a preguntas sobre su estatus en EE.UU., su permiso de trabajo y sus empleos previos. “Sentí un momento incómodo, hasta llegué a pensar que no me querían allí”, recordó.

“Un engaño para los cubanos”

El cubano advirtió que, mientras a migrantes de otros países como El Salvador se les entregaron tarjetas de crédito como parte del programa de autodeportación, en su caso y el de otros compatriotas no hay claridad sobre el mecanismo de pago.

“Quería decirle a todos los que piensan aplicar, que lo piensen mejor si no tienen otra opción. Realmente es un engaño que están haciendo, al menos con los cubanos”, afirmó.

La aplicación CBP Home fue lanzada en marzo de 2025 como reemplazo de CBP One. Entre sus funciones principales está la de permitir que inmigrantes en situación irregular notifiquen su “intención de salida” y coordinen un retorno voluntario.

En abril se supo que al menos 2,500 migrantes ya se habían registrado para autodeportarse, y en mayo la administración de Donald Trump anunció que quienes se acogieran al programa recibirían 1,000 dólares y un boleto aéreo como incentivo.

El gobierno defendió la medida como una forma de ofrecer a los migrantes una “salida digna” y reducir costos de deportación, mientras organizaciones de derechos humanos alertaron que se trata de un mecanismo que puede dejar en mayor vulnerabilidad a quienes regresan a contextos de pobreza o persecución.

La experiencia narrada por este cubano añade un nuevo ángulo de incertidumbre que amplía la brecha entre lo que promete la aplicación y lo que realmente reciben quienes deciden regresar.

