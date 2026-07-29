El régimen culpa otra vez a EE.UU. de la miseria en Cuba y advierte que responderá con las armas

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, responsabilizó este miércoles al gobierno de Estados Unidos por el agravamiento de la crisis económica que atraviesa la isla y aseguró que el régimen está dispuesto a defenderse "incluso con las armas" si el país fuera objeto de una agresión militar.

Durante su comparecencia ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, el canciller afirmó que el escenario internacional en el que Cuba defiende sus intereses "se ha agravado significativamente" y calificó la situación de "muy peligrosa". Sus declaraciones se producen apenas días después del discurso pronunciado por Miguel Díaz-Canel el pasado 26 de julio, en el que volvió a atribuir al embargo estadounidense las principales dificultades económicas y sociales del país.

Uno de los momentos más significativos de la intervención llegó cuando Rodríguez lanzó una advertencia sobre la respuesta que daría el régimen ante un eventual ataque militar.

"Tenemos el deber y el derecho de rechazar y enfrentar la agresión que lo castiga y amenaza, y tenemos el derecho y el deber supremo de defendernos, incluso con las armas, si somos agredidos militarmente", afirmó ante los diputados, según recogió el medio oficialista Cubadebate.

No obstante, el canciller sostuvo que La Habana no busca una confrontación con Washington.

"Cuba no es una amenaza para Estados Unidos, ni desea ser su adversario o enemigo", aseguró, al tiempo que reiteró la disposición del régimen a mantener un diálogo bilateral "sobre bases de respeto".

Rodríguez sostuvo que Washington ejecuta un "plan macabro y bien diseñado" para asfixiar la economía cubana mediante el corte de sus fuentes de financiamiento, el acceso a mercados, tecnología y suministros esenciales, incluidos alimentos y medicamentos.

En ese contexto, denunció la existencia de un supuesto "bloqueo energético total" vigente desde enero de 2026.

"A esas y otras limitaciones significativas se suman las impuestas con el bloqueo energético total, que está en vigor desde enero de este año y que, con el uso de todos los medios, prácticamente impide la importación no solo de combustibles, sino también de elementos y piezas, incluidos paneles solares, y de todo insumo o tecnología asociada a la generación eléctrica", afirmó.

Ataques al informe del Departamento de Estado y rechazo a la ayuda humanitaria

El canciller también cargó contra el reciente informe del Departamento de Estado sobre Cuba, al que calificó de "superficial, mezquino e inconsistente", y acusó a Washington de intentar "criminalizar la simpatía por la Revolución cubana".

Asimismo, minimizó la ayuda humanitaria ofrecida por Estados Unidos al asegurar que su valor equivale apenas al impacto económico que, según el régimen, generan cinco días de embargo. También afirmó que Washington intentó obstaculizar la asistencia proporcionada por el Programa Mundial de Alimentos.

"La meta real y la inclinación verdadera del Gobierno de Estados Unidos no se manifiestan por la vía del diálogo o la diplomacia, ni tampoco por el ofrecimiento de ayuda, sino por medio de la coerción y el empeño de provocar el mayor castigo posible al pueblo cubano para conseguir su rendición", sostuvo.

Las declaraciones llegan en medio de nuevas sanciones

La intervención de Rodríguez se produce en un contexto de creciente presión de Washington sobre La Habana.

El 1 de mayo, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404, que amplió el marco legal para imponer sanciones a sectores estratégicos de la economía cubana, incluidos energía, defensa y finanzas. Posteriormente, el 4 de junio, Estados Unidos sancionó de manera personal a Miguel Díaz-Canel y, el 23 de julio, extendió las medidas contra nueve entidades vinculadas al sector energético, entre ellas CEINPET, ENERSA y EINARBO.

Como muestra del respaldo internacional a su posición, el régimen destacó la votación celebrada el pasado 7 de julio en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde 136 países apoyaron la realización de un debate sobre las consecuencias del embargo estadounidense, mientras nueve votaron en contra.

Una crisis que golpea a la población

Las acusaciones del Gobierno cubano contrastan con la grave situación que enfrenta la población de la isla.

Según datos ofrecidos por el propio Miguel Díaz-Canel durante su discurso del 26 de julio, más de 100,000 cirugías permanecen pendientes debido a los apagones y la escasez de combustible; unos 118,000 pacientes oncológicos no tienen acceso a tratamientos de primera línea, y en abril de 2026 más del 70 % de los medicamentos esenciales estaban ausentes de las farmacias estatales.

Mientras el régimen atribuye ese deterioro al endurecimiento de las sanciones estadounidenses, economistas y analistas independientes sostienen que la crisis también responde a problemas estructurales acumulados durante décadas de gestión centralizada, baja productividad y falta de reformas económicas.