Díaz-Canel culpa a EE.UU. de las muertes y la miseria que golpean a Cuba

Miguel Díaz-Canel aprovechó este domingo el acto central por el 73 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, celebrado en Pinar del Río, para responsabilizar directamente al gobierno de Estados Unidos por la crisis económica y social que atraviesa Cuba, incluyendo el deterioro del sistema de salud, los apagones y el aumento de la mortalidad infantil.

Durante su discurso, el gobernante sostuvo que Washington ha «diseñado e implementado conscientemente una política de máxima asfixia económica contra el pueblo cubano» y calificó el embargo como «un arma de guerra» que, según afirmó, «causa muertes».

Para respaldar esa acusación, Díaz-Canel enumeró una serie de indicadores sobre el deterioro de la atención médica en la isla. Aseguró que se han producido fallecimientos por la falta de medicamentos que antes se fabricaban o distribuían de forma gratuita o subsidiada y afirmó que más de 100,000 cirugías permanecen pendientes porque los hospitales sufren apagones imprevistos y carecen del combustible necesario para operar las plantas eléctricas de respaldo.

También señaló que más de 118,000 pacientes oncológicos, entre ellos 2,200 niños, no pueden acceder a tratamientos de primera línea y deben conformarse con terapias de segunda o tercera opción.

Uno de los pasajes más sensibles de su intervención estuvo dedicado a la mortalidad infantil. El mandatario afirmó que la tasa alcanzó los 9.3 fallecidos por cada mil nacidos vivos, cuando años atrás se mantenía entre cuatro y cinco.

«En esos números van los rostros de niños que no vieron la vida como consecuencia directa del bloqueo y de su genuina condición», expresó.

Las cifras oficiales muestran un deterioro sostenido de este indicador. Según datos del propio régimen, la mortalidad infantil cerró 2025 en 9.9 por cada mil nacidos vivos, frente a 4.0 en 2018, mientras que en La Habana alcanzó los 14 por cada mil durante los primeros meses de 2026. A ello se suma la escasez crónica de medicamentos: en abril de este año, 461 de los 651 fármacos esenciales del cuadro básico nacional estaban en falta en las farmacias estatales, lo que representaba un desabastecimiento superior al 70%.

Díaz-Canel rechazó además que las sanciones estadounidenses puedan considerarse una herramienta legítima de política exterior.

«Es ilegal y es criminal martirizar a un pueblo solo para provocar que se rebele contra su gobierno. Ni siquiera puede llamársele herramienta de política exterior», afirmó.

Sus declaraciones llegan en un momento de creciente presión de Washington sobre La Habana. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos ha endurecido las sanciones contra el régimen cubano. El 1 de mayo bloqueó los bienes vinculados al aparato estatal cubano; el 4 de junio sancionó personalmente a Díaz-Canel; y el pasado 23 de julio amplió las medidas contra nueve entidades y dos altos funcionarios relacionados con el sector energético, el conglomerado militar GAESA y el programa de misiones médicas.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha defendido esa política al sostener que «la economía de Cuba no puede cambiar a menos que cambie su sistema de gobierno» y ha calificado a las autoridades cubanas de «económicamente incompetentes».

Frente a esa estrategia, Díaz-Canel reivindicó la soberanía del régimen para decidir el rumbo del país.

«Las decisiones económicas, políticas y sociales son y serán nuestras», declaró ante los asistentes al acto.

En su intervención, el gobernante atribuyó el agravamiento de la crisis exclusivamente a las sanciones estadounidenses y no hizo referencia a otros factores señalados por economistas y analistas, como las dificultades estructurales de la economía cubana, el modelo de planificación centralizada o las reformas pendientes.

En junio de 2026, el propio régimen anunció un paquete de 176 medidas económicas y sociales para enfrentar la crisis, aunque especialistas independientes han cuestionado su alcance al considerar que no modifican el modelo de control estatal sobre la economía.

Díaz-Canel también recordó que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en octubre de 2025 una resolución que condenó el embargo estadounidense con el respaldo de 165 países, argumento que utilizó para reforzar su denuncia contra la política de Washington.