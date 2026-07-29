¡Orgullo cubano! Payaso x Ley celebra nominación a Premios Juventud 2026: «Del cerro hoy para el mundo»

Payaso x Ley recibió una noticia que lo tiene «súper contento, súper feliz»: su canción «Secreto (Remix)» fue nominada a los Premios Juventud 2026 en la categoría Mejor Dance Track, la de mejor canción bailable.

El artista habanero, criado en El Cerro, lo anunció en un reel de Instagram con una frase que lo dice todo: «Del Cerro hoy para el mundo». En el video invitó a sus seguidores a votar por él en el sitio oficial de los premios, donde compite contra nombres como Shakira, Rauw Alejandro, Eladio Carrión, Farruko y Becky G, entre otros.

«Dímelo mi gente linda, estoy súper contento, súper feliz, mi equipo de trabajo y yo amanecimos con la noticia que estamos nominados a los premios Juventud 2026», dijo el artista en el reel.

«Secreto (Remix)» es una colaboración con los artistas españoles Nyno Vargas y Omar Montes, además de Ernesto Losa, Jeyy Lucas, Richard Morales y Elebbara. El sencillo fue lanzado unos meses atrás.

La nominación de Payaso x Ley llega en un año de gran proyección para el artista, que se hizo viral con «Un Tin», una canción que fusiona canto lírico-operístico con reparto cubano y generó un debate masivo en redes sobre si la voz era realmente suya.

Pero la buena racha no es solo suya. La música cubana llega fuerte a esta edición de los premios con varios representantes.

Bebeshito hace historia como primer artista de reparto cubano nominado en la categoría La Nueva Generación Masculina. El artista, que llenó el Pitbull Stadium de Miami con unas 20,000 personas, se consolida como una de las figuras más importantes del género.

Gente de Zona compite en Grupo o Dúo Favorito del Año junto a Maná, Reik, Morat y Rawayana, entre otros. Y el cubanoamericano Pitbull aparece en la categoría Colaboración OMG por «Damn I Love Miami», grabada junto a Lil Jon.

Los Premios Juventud 2026 se celebrarán el 3 de septiembre en el Starlite Amphitheater de Marbella, España, en lo que será la primera vez en sus 23 ediciones que la gala abandona el continente americano. Los ganadores, en las 50 categorías disponibles, los elige el público con su voto.

Así que ya saben: a votar.