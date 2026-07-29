¡Orgullo cubano! Payaso x Ley celebra nominación a Premios Juventud 2026: «Del cerro hoy para el mundo»

Payaso x Ley recibió una noticia que lo tiene «súper contento, súper feliz»: su canción «Secreto (Remix)» fue nominada a los Premios Juventud 2026 en la categoría Mejor Dance Track, la de mejor canción bailable.
El artista habanero, criado en El Cerro, lo anunció en un reel de Instagram con una frase que lo dice todo: «Del Cerro hoy para el mundo». En el video invitó a sus seguidores a votar por él en el sitio oficial de los premios, donde compite contra nombres como Shakira, Rauw Alejandro, Eladio Carrión, Farruko y Becky G, entre otros.
«Dímelo mi gente linda, estoy súper contento, súper feliz, mi equipo de trabajo y yo amanecimos con la noticia que estamos nominados a los premios Juventud 2026», dijo el artista en el reel.
«Secreto (Remix)» es una colaboración con los artistas españoles Nyno Vargas y Omar Montes, además de Ernesto Losa, Jeyy Lucas, Richard Morales y Elebbara. El sencillo fue lanzado unos meses atrás.
La nominación de Payaso x Ley llega en un año de gran proyección para el artista, que se hizo viral con «Un Tin», una canción que fusiona canto lírico-operístico con reparto cubano y generó un debate masivo en redes sobre si la voz era realmente suya.
Pero la buena racha no es solo suya. La música cubana llega fuerte a esta edición de los premios con varios representantes.
Bebeshito hace historia como primer artista de reparto cubano nominado en la categoría La Nueva Generación Masculina. El artista, que llenó el Pitbull Stadium de Miami con unas 20,000 personas, se consolida como una de las figuras más importantes del género.
Gente de Zona compite en Grupo o Dúo Favorito del Año junto a Maná, Reik, Morat y Rawayana, entre otros. Y el cubanoamericano Pitbull aparece en la categoría Colaboración OMG por «Damn I Love Miami», grabada junto a Lil Jon.
Los Premios Juventud 2026 se celebrarán el 3 de septiembre en el Starlite Amphitheater de Marbella, España, en lo que será la primera vez en sus 23 ediciones que la gala abandona el continente americano. Los ganadores, en las 50 categorías disponibles, los elige el público con su voto.
Así que ya saben: a votar.
Preguntas frecuentes sobre las nominaciones y el impacto de la música cubana en los Premios Juventud 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué es importante la nominación de Payaso x Ley en los Premios Juventud 2026?
La nominación de Payaso x Ley en los Premios Juventud 2026 es un reconocimiento significativo para la música cubana, destacando su innovación en la fusión de géneros como el reparto cubano y la ópera. Además, compite con grandes nombres de la industria como Shakira y Rauw Alejandro, lo que pone en alto la representación cubana en la escena musical internacional.
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¿Qué otros artistas cubanos están nominados en los Premios Juventud 2026?
Además de Payaso x Ley, otros artistas cubanos nominados incluyen a Bebeshito en la categoría «La Nueva Generación Masculina» y Gente de Zona en «Grupo o Dúo Favorito del Año». El cubanoamericano Pitbull también está nominado en la categoría «Colaboración OMG» por su tema «Damn I Love Miami».
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¿Cómo pueden los fans votar por sus artistas favoritos en los Premios Juventud 2026?
Los fans pueden votar por sus artistas favoritos en los Premios Juventud 2026 a través del sitio oficial premiosjuventud.com. Cada voto es importante, ya que los ganadores en las 50 categorías disponibles son elegidos por el público.
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¿Cuál es el impacto de la música de Payaso x Ley en las redes sociales?
La música de Payaso x Ley ha tenido un impacto significativo en las redes sociales, especialmente con su tema «Un Tin», que se volvió viral por su fusión de reparto cubano con canto lírico-operístico. Este éxito generó numerosos challenges y reels, consolidando su presencia en plataformas digitales y expandiendo el alcance del reparto cubano a nuevas audiencias.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.