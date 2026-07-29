El mensaje de esta cubana en EE.UU. que todos los que viven en Cuba deberían escuchar: "Hagan un poquito de conciencia"

Una cubana residente en Arizona publicó este miércoles un video en TikTok que ha resonado entre la comunidad emigrante: un llamado directo a los familiares en la isla para que valoren el sacrificio real que implica enviarles dinero desde el exterior.

La autora, conocida en la plataforma como «Bichota De Cuba» (@ladayien), salió de Cuba en 1998 y lleva casi tres décadas viviendo fuera de la isla. En un video de más de cuatro minutos, desglosa con números concretos por qué un salario que parece alto desde Cuba se evapora rápidamente en Estados Unidos.

«Aquí por lo menos donde yo vivo, en el estado de Arizona, mínimo vas a pagar $1,200 dólares por un apartamento de un cuarto. Eso todavía tienes que añadirle la corriente, el gas. Tienes que añadirle seguros. Si tienes un carro, tienes que añadirle el pago del carro, más el seguro del carro, más tu seguro de vida, más tu seguro médico. Cuando vengas a ver, te quedas sin nada en tu cuenta», explica en el video.

El mensaje apunta directamente a quienes minimizan esos envíos: «Eso la familia de allá no lo quiere ver. Y que vengan y digan, mándame tanto, mándame 500, mándame 300, mándame mil, que eso para ti no es nada. Sí, sí es. Sí es y es bastante».

La cubana describe una realidad que muchos emigrantes reconocen: trabajar dos o tres empleos para poder ayudar a los suyos, renunciar a vacaciones y recortar gastos propios, mientras algunos familiares en la isla gastan lo recibido en fiestas sin mostrar gratitud.

«Mucha gente de aquí no se van de vacaciones, de esos inmigrantes que están aquí, no se van de vacaciones por ayudar a su familia y no se lo agradecen», señala.

La autora afirma haber tomado una decisión personal ante esa falta de reconocimiento: «Hay algunas personas que dije, no les vuelvo a ayudar. Y que me digan mala, que me digan tacaña, que me digan lo que me quieran decir. Yo tengo derecho a vivir. Tengo derecho a irme de vacaciones porque yo soy la que estoy trabajando».

El video toca una tensión que se repite constantemente en las redes sociales de la comunidad cubana en el exterior: la brecha entre lo que parece «mucho» desde Cuba y lo que realmente queda después de cubrir los gastos básicos en EE.UU.

Desde el lado del emigrante, los gastos mensuales en EE.UU. cuentan otra historia: el costo de vida total para una persona en Phoenix supera los $2,800 al mes, según datos de 2026. Los cubanos en Miami envían en promedio $2,165 dólares al año a sus familias, con una mediana de $1,200 anuales, según datos citados por elToque.

Este tipo de testimonios, protagonizados por cubanas que estallan contra quienes piden dinero desde la isla, se han multiplicado en TikTok desde 2024, con voces desde Miami, España, Arizona y otros destinos reclamando el mismo reconocimiento.

«Hagan un poquito de conciencia y agradezcan si los están ayudando», concluye la autora del video.