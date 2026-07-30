Organizaciones religiosas de Tampa envían ayuda a Cuba: ¿Qué incluyen las donaciones?

Dos organizaciones religiosas sin fines de lucro de la Bahía de Tampa han intensificado sus labores de asistencia hacia Cuba en medio de una crisis humanitaria que no da tregua: con apagones de hasta 25 horas diarias, escasez severa de alimentos y colapso en el acceso a medicamentos.

Según reportó Univision, el martes 28 de julio The Hands and Feet of Christ Jesus concretó el envío de paneles solares a una iglesia en Cuba, con el propósito de mantener refrigerados alimentos y medicamentos sin depender de la deteriorada red eléctrica de la isla.

Steven Wissinger, fundador y presidente de la organización, detalló a Tampa Bay 28 que los paneles generarán suficiente energía para mantener un refrigerador funcionando de forma continua, lo que elimina la preocupación por conservar alimentos que requieren frío, un problema cotidiano para las familias cubanas.

La organización, fundada en 2020, tiene programado un viaje de misión para el 22 de agosto, para el cual ha recaudado aproximadamente $2,500.

«$2,500 alimentarán entre 1,200 y 1,300 niños, y eso rinde mucho», afirmó Wissinger, quien planea adquirir los alimentos directamente en Cuba para maximizar el alcance de los fondos.

En sus publicaciones en redes sociales, la organización describió la magnitud del problema:

«Cuba se enfrenta a una emergencia humanitaria: el 89% de los cubanos viven en una pobreza extrema, la inseguridad alimentaria afecta a casi cada hogar, y hay menos de 10,000 camas de cuidado para más de dos millones de personas mayores. La desnutrición ha aumentado un 74% en los últimos años».

La organización también precisó el costo real de la solidaridad: «Solo $2 alimenta a un niño cubano. $10 alimenta a cinco. Y cada dólar por encima de eso nos ayuda a empacar kits de higiene, medicamentos y suministros para las personas que más lo necesitan».

Casi 30 años llevando ayuda a la isla

CubaMinistry.org, la segunda organización involucrada, acumula casi tres décadas de trabajo humanitario en Cuba a través de una alianza con cientos de iglesias de la Iglesia Metodista de Cuba (IMECU).

Sam Martínez, coordinador del distrito de Guantánamo y presidente del directorio de la organización, advirtió que el panorama actual es el más difícil que ha visto: «Este año en 2026, las cosas se han puesto mucho más difícil, especialmente con medicamento. Con ayuda financiera, darle alimento a los niños».

En los últimos cinco años, CubaMinistry.org ha enviado varias toneladas de medicamentos para distribución gratuita a través de las comisiones médicas de IMECU.

«Miles de personas siguen con nosotros gracias a los medicamentos que hemos podido enviar a los profesionales allá», señaló Martínez.

La organización también trabaja en mejorar los sistemas de agua potable, un problema que Martínez describió sin rodeos: «El agua en Cuba está muy, muy sucia, y eso genera mucha enfermedad».

Lynn Bordelon, coordinadora de distrito de CubaMinistry.org, resumió lo que ha significado acompañar esta crisis de cerca: «Es muy desgarrador saber y ver cómo han cambiado las cosas con los años».

Iglesias como canal directo, sin intermediación del régimen

Ambas organizaciones han optado por canalizar la ayuda exclusivamente a través de congregaciones religiosas dentro de Cuba, evitando cualquier intermediación del régimen.

Martínez destacó el valor de ese modelo: «Ha sido una de las colaboraciones internacionales más exitosas entre iglesias de Florida e iglesias en cualquier parte del mundo».

Las iglesias son, en la práctica, uno de los pocos espacios de reunión comunitaria que no están bajo control directo del Estado cubano, lo que las convierte en el canal más confiable para que la ayuda llegue a quienes más la necesitan.

El envío de paneles solares desde la diáspora se ha facilitado desde que Cuba eximió del impuesto aduanero a paneles, baterías e inversores mediante la Resolución 41/2026, aprobada en febrero de este año.

CubaMinistry.org ya planifica su próximo viaje de misión para enero de 2027, mientras que The Hands and Feet of Christ Jesus parte hacia la isla el 22 de agosto con el objetivo de alimentar a más de 1,200 niños cubanos.