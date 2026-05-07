Cubano Andy Pagés firma tarde histórica en MLB con tres jonrones y seis impulsadas

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El cubano Andy Pagés, jardinero central de los Los Angeles Dodgers, protagonizó este miércoles una de las actuaciones más memorables de su carrera al conectar tres jonrones y remolcar seis carreras en un solo juego contra los Houston Astros.

Con esta actuación, Pagés se convirtió en el tercer jugador nacido en Cuba en conectar tres cuadrangulares en un juego de las Grandes Ligas antes de cumplir los 26 años, según destacó el periodista especializado Francys Romero.

Los únicos dos cubanos que habían logrado ese hito antes eran José Canseco, quien lo consiguió en 1988 con los Oakland Athletics, y Yordan Álvarez, que lo hizo en dos ocasiones: en 2019 y en 2022 con los Houston Astros.

El rendimiento de Pagés en este partido elevó su total de jonrones en la temporada 2026 a ocho cuadrangulares, y sus seis carreras impulsadas del día lo devolvieron al liderato de toda la MLB en esa categoría, con 33 remolcadas en lo que va de campaña.

La temporada 2026 de Pagés ha sido extraordinaria desde el primer día. El pelotero fue el primer jugador de MLB en alcanzar 20 carreras impulsadas en la campaña actual, y también ganó el premio al Jugador de la Semana de la Liga Nacional correspondiente a la semana del 30 de marzo al cinco de abril, con una línea ofensiva de .583, dos jonrones y siete carreras impulsadas.

Al 27 de abril, Pagés mantenía un promedio de .337 con 25 carreras impulsadas, ubicándose entre los cinco mejores bateadores de MLB en ese renglón.

El número 44 de los Dodgers llega a esta actuación histórica con una trayectoria ascendente desde su debut en las Grandes Ligas el 16 de abril de 2024, cuando conectó dos jonrones e impulsó cuatro carreras en su primer juego, convirtiéndose en el cubano número 389 en pisar un campo de MLB.

En la temporada 2025, Pagés registró 27 jonrones, 86 carreras impulsadas y promedio de .272, consolidándose como el tercer cubano menor de 25 años en alcanzar 25 o más jonrones y 80 o más remolcadas, tras Yordan Álvarez y el propio Canseco.

En enero de este año, Pagés confirmó que no jugaría con Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, priorizando su preparación para la temporada de las Grandes Ligas, decisión que generó debate dado su nivel de juego.

Con la actuación de este miércoles, Pagés se afirma como uno de los bateadores más peligrosos de las Grandes Ligas en 2026 y se inscribe en la historia del béisbol cubano junto a dos de los nombres más grandes que ha dado la isla: Canseco y Álvarez.