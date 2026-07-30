«No nos desviamos del modelo socialista», dice Marrero sobre medidas capitalistas en Cuba

El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz compareció este miércoles ante la Asamblea Nacional del Poder Popular para defender las reformas económicas en marcha y asegurar, entre citas de Fidel Castro y consignas revolucionarias, que Cuba no abandona el socialismo pese a introducir medidas que analistas y críticos califican abiertamente como capitalistas.
«Ratificamos que no nos estamos desviando de nuestro modelo socialista, por el contrario, lo defenderemos y se adoptan las decisiones necesarias para su consolidación. Lo hacemos sin detenernos y dispuestos a impulsar el profundo proceso de transformaciones económicas y sociales», afirmó Marrero en su intervención ante el parlamento cubano.
El discurso se produce en el contexto del paquete de 176 transformaciones económicas y sociales, organizado en 23 ejes temáticos, que la Asamblea Nacional ratificó el 18 y 19 de junio de 2026 y que representa, según el propio gobierno, la mayor modernización del modelo económico cubano en décadas.
Entre las medidas aprobadas figuran la autorización de banca privada y casas de cambio privadas, la eliminación del límite de 100 trabajadores para las mipymes, la posibilidad de que una persona sea titular de más de una empresa, la apertura a franquicias extranjeras y la transformación de empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones.
Este miércoles, Marrero anunció además que la primera casa de cambio privada de Cuba ya estaba lista para operar como proyecto piloto.
En cuanto al avance de la implementación, el primer ministro informó que de las 121 transformaciones previstas para junio y julio, 110 ya habían sido aprobadas, equivalente al 90,9%, con otras cinco en aprobación parcial.
El régimen también anunció la eliminación de 92,000 puestos de empleo público en los sectores de Salud, Educación, Cultura y Deporte, principalmente plazas administrativas vacantes, con más recortes previstos para septiembre en el resto de los ministerios.
A ello se suma la reducción de la estructura estatal de 27 a 21 ministerios, la creación del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales (INAEES) y un aumento del salario mínimo en el sector presupuestado de 2,100 a 3,210 pesos a partir de agosto, un incremento del 53%.
Para blindar ideológicamente unas reformas que contradicen la ortodoxia revolucionaria, Marrero recurrió a una cita de Fidel Castro del 5 de diciembre de 1988: «El socialismo es y será la esperanza, la única esperanza, el único camino de los pueblos, de los oprimidos, de los explotados, de los saqueados. El socialismo es la única alternativa y hoy cuando lo quieren cuestionar los enemigos debemos defenderlo nosotros más que nunca».
El primer ministro también enmarcó su discurso en la proximidad del centenario del nacimiento de Fidel Castro, previsto para el 13 de agosto, y cerró su intervención con las consignas «¡Viva la revolución! ¡Viva Fidel! ¡Viva Raúl! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Patria o muerte, venceremos!»
La retórica socialista contrasta con la realidad de unas reformas que llegan tarde a un país hundido en una profunda crisis económica, y que según economistas y medios independientes pueden profundizar la desigualdad sin atacar las causas estructurales del colapso.
Marrero calificó la fase actual como «la más importante y difícil» del proceso, reconociendo la necesidad de aplicar las medidas y corregir desviaciones.
Preguntas frecuentes sobre las reformas económicas en Cuba y su impacto en el modelo socialista
CiberCuba te lo explica:
¿En qué consisten las nuevas medidas económicas en Cuba?
Las nuevas medidas económicas en Cuba incluyen la autorización de banca privada y casas de cambio privadas, la eliminación del límite de trabajadores para las mipymes, la apertura a franquicias extranjeras y la transformación de empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones. Estas reformas buscan modernizar el modelo económico cubano, aunque el gobierno insiste en que no representan un giro hacia el capitalismo, sino una actualización del socialismo.
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¿Cómo afecta la eliminación de 92,000 empleos públicos en Cuba?
La eliminación de 92,000 empleos públicos principalmente en los sectores de Salud, Educación, Cultura y Deporte forma parte de un plan de reducción del aparato estatal para lograr una gestión gubernamental más eficiente. Aunque el gobierno asegura que estas plazas eran principalmente administrativas y vacantes, la medida se inscribe en un contexto de crisis económica severa, donde la eficiencia administrativa se ha convertido en una prioridad.
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¿Qué contradicciones genera el paquete de reformas en Cuba?
El paquete de reformas genera contradicciones como el impacto de la dolarización parcial, la relación entre la eliminación de subsidios y el aumento de precios, la descentralización hacia municipios sin capacidad de gestión, y la liberación de precios agrícolas sin un aumento proporcional de la producción. Estas tensiones reflejan la complejidad de implementar cambios económicos profundos en un sistema socialista que históricamente ha resistido tales transformaciones.
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¿Qué impacto tienen estas reformas en el modelo socialista cubano?
Las reformas buscan modernizar la economía sin abandonar el socialismo, según el gobierno cubano. Sin embargo, la introducción de elementos capitalistas, como la banca privada y la inversión extranjera, ha generado escepticismo sobre la verdadera orientación ideológica del país. Mientras el régimen insiste en que estas medidas son necesarias para preservar el socialismo, críticos y analistas señalan que podrían profundizar la desigualdad sin resolver las causas estructurales de la crisis.
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