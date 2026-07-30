«Ya no es solo la electricidad, ahora también el agua»: Cubana no aguanta más

Una cubana identificada como Sisi Aguilera publicó este miércoles un video en Facebook en el que denuncia con desesperación la crisis de agua que se suma a los ya crónicos apagones en Cuba, describiendo una situación que califica de «genocidio» y «vida miserable».

«Ya no es la electricidad, ahora también es el agua», repitió la mujer en el clip de menos de dos minutos, que acumula cerca de 6,000 visualizaciones y más de 380 reacciones.

«Cuba entera ahora mismo está viviendo sin agua», afirmó Aguilera, y detalló los precios que cobra el mercado informal para suplir el vacío del Estado: «Una pipa de agua te está cobrando 60,000 pesos. Un pozo te está costando de 150,000 a 250,000 pesos cubanos y aquí en este país nadie gana ese dinero ni en un año».

La comparación es demoledora: el salario medio oficial en Cuba ronda los 7,074 pesos cubanos mensuales, equivalente a unos 13 dólares al cambio informal, según datos de la ONEI recogidos por Infobae en abril de 2026.

Aguilera también apuntó al miedo como cómplice del silencio: «Un 80% de la población ni tan siquiera lo hace por redes sociales porque tienen miedo, tienen miedo a decir la verdad, tienen miedo a mostrar la realidad».

Captura de Facebook

La mujer concluyó su mensaje con una frase que resume el estado de ánimo de millones: «Ya no es la electricidad, ya no es que la comida se te esté echando a perder, ahora también es que no tienes agua para tomar, no vamos a hablar de la higiene porque eso es un lujo en este país».

La crisis que describe Aguilera tiene cifras que la respaldan. Según datos oficiales cubanos difundidos en mayo de 2026, casi tres millones de cubanos sufren escasez de agua de forma regular, mientras que unos 10 millones —prácticamente toda la población— la reciben de manera intermitente.

Solo en La Habana, más de medio millón de habaneros sufren la crisis de agua en julio de 2026, frente a los 200,000 afectados registrados en abril. The Guardian reportó que hasta el 70% del agua capitalina se pierde por fugas antes de llegar a los hogares.

La raíz del problema es estructural: los acueductos cubanos dependen casi por completo del bombeo eléctrico, por lo que cada apagón —que en 2026 puede extenderse entre 12 y 20 horas diarias— colapsa automáticamente el suministro. En mayo de 2026, el sistema operaba con apenas el 37% del combustible necesario, según un reportaje de Infobae.

La desesperación ha desbordado las redes y también las calles. El Observatorio Cubano de Conflictos registró 107 protestas callejeras en junio de 2026, un récord histórico.

El lunes, cuatro jóvenes fueron arrestados en Sibanicú tras manifestarse por la falta de agua, y a principios de julio vecinos de Mantilla bloquearon el tránsito en protesta por la misma causa.