Denuncian arresto de cuatro jóvenes tras protesta por agua y apagones en Camagüey

Cuatro jóvenes permanecen detenidos por la Seguridad del Estado en Camagüey después de que vecinos de la comunidad Oriente Rebelde, en el municipio de Sibanicú, salieran a las calles para reclamar agua potable y electricidad en un cacerolazo, según denunció en Facebook el residente Rogelio Rodríguez Mora.

La protesta tuvo lugar el 25 de julio, víspera del Día de la Rebeldía Nacional, cuando decenas de habitantes expresaron su desesperación por la prolongada falta de servicios básicos que afecta a la comunidad. Un día después, de acuerdo con el testimonio difundido por Rodríguez Mora, agentes de la Seguridad del Estado llegaron al lugar, citaron a varios vecinos para interrogatorios y dejaron arrestados a cuatro jóvenes.

«Hay cuatro personas presas en Camagüey, cuatro muchachos presos de aquí en el Oriente Rebelde por el cacerolazo de las otras noches del día 25, por falta de todo, pero principalmente agua y corriente», denunció el residente en un video publicado en redes sociales.

Dos de los detenidos fueron identificados como Luisito Lahud y Liván Aguilera. Rodríguez Mora aseguró que ambos son "muchachos trabajadores" y explicó que divulgaría la identidad de los otros dos cuando pudiera confirmarla. Según su denuncia, los cuatro permanecen recluidos en la unidad de la Seguridad del Estado en la ciudad de Camagüey.

El activista también relató que la madre de uno de los arrestados tuvo que trasladarse hasta la capital provincial para acompañar a otro de sus hijos, menor de edad, quien había sido citado por la policía política. Según afirmó, escuchó que las autoridades pretendían remitir a los cuatro jóvenes a la Fiscalía "por solamente pedir agua y corriente".

Rodríguez Mora describió además el despliegue policial que siguió a la protesta. «Aquí esto se llenó de carros y de policías echándole miedo a la gente. Citaron a un poco de personas y ya tú sabes cómo trabajan eso, intimidando a todo el mundo», expresó.

Un denunciante que ya sufrió la represión

La denuncia cobra especial relevancia porque Rodríguez Mora ya había sido blanco de la represión estatal. En agosto de 2025, según documentó el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), fue detenido durante 12 días tras participar en otra protesta por la falta de agua en la misma comunidad.

Durante aquel arresto fue sometido a reiterados interrogatorios. Según la documentación del ICLEP, un agente identificado como "Quebin" lo insultó y otro le ofreció gestionar una operación oftalmológica a cambio de convertirse en informante de la Seguridad del Estado. Tras recuperar la libertad, quedó obligado a presentarse semanalmente en una estación policial para firmar.

Protestar por los apagones sigue teniendo consecuencias

Las detenciones en Sibanicú se suman a la ola de arrestos registrada en Cuba durante 2026 tras manifestaciones relacionadas con los apagones, la escasez de agua y el deterioro de las condiciones de vida.

Después de la protesta ocurrida en Luyanó el 9 de julio, al menos 24 personas fueron detenidas. Días más tarde, el 17 de julio, Cubalex alertó sobre el arresto de seis personas en Loma del Chivo, Guantánamo, tras otra protesta espontánea.

Las organizaciones independientes también reflejan el incremento de la represión. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) documentó 1,949 acciones represivas durante el primer semestre de 2026, entre ellas 257 detenciones arbitrarias. Cubalex, por su parte, registró 38 detenciones relacionadas con cacerolazos solo en junio, incluidos seis menores de edad, además de contabilizar 107 protestas en el país durante ese mes.

El trasfondo de estas manifestaciones es la profunda crisis energética que atraviesa Cuba. El sistema eléctrico nacional registró el 8 de julio un déficit histórico de 2,341 MW, mientras que este lunes la disponibilidad apenas alcanzaba los 1,000 MW frente a una demanda de 3,100 MW. En lo que va de 2026, el país ha sufrido al menos cuatro colapsos totales del Sistema Eléctrico Nacional.

Al concluir su denuncia, Rodríguez Mora sostuvo que la respuesta de las autoridades demuestra el temor del régimen ante el creciente descontento social. «Una vez más me queda claro que están cagados de miedo. En Cuba hay una dictadura», afirmó, antes de cerrar su mensaje con la consigna: «Libertad, Patria y Vida».