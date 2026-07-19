Trump sobre la final del Mundial: «Pienso que es muy difícil apostar contra Messi»

Donald Trump llegó este domingo al estadio de Nueva York/Nueva Jersey, en East Rutherford, para presenciar la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, y antes del pitido inicial dejó clara su admiración por Lionel Messi: «Es difícil apostar contra Messi».

El mandatario habló con Fox Sports momentos antes del partido y evitó decantarse abiertamente por uno de los dos equipos, aunque sus palabras no dejaron mucho margen a la interpretación.

«El presidente de Argentina es buen amigo mío, ha hecho un gran trabajo. Pero lo que puedo decir es que es difícil apostar contra Lionel Messi», declaró Trump, en referencia también a su relación con Javier Milei.

«No voy a elegir favoritos. Solo sé que no apostaría contra Messi. Es grande», añadió el presidente estadounidense.

No es la primera vez que Trump elogia al astro argentino durante este torneo. El sábado, en la recepción oficial de la FIFA celebrada en la Trump Tower de Manhattan, el mandatario describió con detalle técnico una jugada de Messi en la semifinal contra Inglaterra, cuando el rosarino habilitó a Enzo Fernández para la remontada en el minuto 85.

«Fue brillante. Estuvo a un cuarto de pulgada de ser perfecto», dijo Trump sobre esa acción, y agregó que «Messi y Ronaldo nacieron con algo muy especial. Son bendecidos con algo extra especial».

Trump no había asistido a ningún otro partido del torneo, reservando su presencia exclusivamente para la gran final, donde también tiene previsto entregar el trofeo al campeón junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, siguiendo la tradición del jefe de Estado anfitrión.

El palco de autoridades reunió este domingo a figuras de primer nivel mundial: el rey Felipe VI y la reina Letizia de España, el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, la presidenta de México Claudia Sheinbaum, el primer ministro de Canadá Mark Carney, el alcalde de Nueva York Zohran Mamdani e Infantino.

Milei, en cambio, decidió no viajar a Nueva Jersey por cábala y siguió el partido desde la Quinta de Olivos en Buenos Aires, acompañado por su hermana Karina.

El duelo entre Argentina y España es inédito en la historia de los Mundiales. Messi, de 39 años, llega a la final con 8 goles y 4 asistencias en el torneo, y con esta cita iguala al brasileño Cafú como único jugador en disputar tres finales de Copa del Mundo —2014, 2022 y 2026—.

El propio Messi calificó este partido como «seguramente su último partido en un Mundial», lo que añade una dimensión histórica a un encuentro que ya de por sí marca un hito en el fútbol internacional.

El campeón recibirá un premio de 50 millones de dólares, cifra récord en la historia de la FIFA.