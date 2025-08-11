¡Por fin! Georgina le da el "sí, quiero" a Cristiano Ronaldo y el anillo de compromiso deja a todos sin palabras

Vídeos relacionados:
La espera terminó para una de las parejas más famosas del mundo. La empresaria e influencer Georgina Rodríguez anunció este lunes su compromiso con el astro portugués Cristiano Ronaldo, con quien mantiene una relación desde hace nueve años.
La noticia llegó a través de una publicación en Instagram, donde Georgina compartió una imagen tomada en la intimidad de su hogar: la mano de Cristiano entrelazada con la suya, luciendo un impresionante anillo de compromiso con un diamante de gran tamaño que acaparó todas las miradas.
"Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", escribió en la descripción, confirmando así que el futbolista le pidió matrimonio y ella aceptó sin dudarlo.
En pocos minutos, la publicación se llenó de felicitaciones de amigos, celebridades y millones de seguidores que llevaban años esperando este momento.
Entre los comentarios, abundaron los mensajes de cariño y las reacciones de asombro por el lujoso anillo, que podría estar valorado en una cifra considerable.
Cristiano y Georgina iniciaron su relación en 2016 luego de conocerse en Madrid en una tienda Gucci donde ella trabajaba como dependienta.
Lo más leído hoy:
Desde entonces, han formado una familia junto a sus hijos. Ahora, tras casi una década juntos, se preparan para celebrar la que promete ser una de las bodas más mediáticas y comentadas del mundo.
Preguntas frecuentes sobre el compromiso de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo
¿Cómo anunció Georgina Rodríguez su compromiso con Cristiano Ronaldo?
Georgina Rodríguez anunció su compromiso con Cristiano Ronaldo a través de Instagram, donde compartió una imagen con las manos entrelazadas mostrando un impresionante anillo de compromiso. La publicación se acompañó de la frase "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", confirmando así que aceptó la propuesta de matrimonio del futbolista.
¿Cuánto tiempo llevan juntos Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez llevan juntos desde 2016, tras conocerse en una tienda de Gucci en Madrid. Desde entonces, han formado una familia junto a sus hijos y han compartido numerosos momentos de lujo y felicidad.
¿Cómo es el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez?
El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le regaló a Georgina Rodríguez es un impresionante anillo con un gran diamante. Este lujoso detalle ha causado asombro y admiración entre sus seguidores y amigos, quienes no han escatimado en elogios y felicitaciones.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.