¡Por fin! Georgina le da el "sí, quiero" a Cristiano Ronaldo y el anillo de compromiso deja a todos sin palabras

Vídeos relacionados:

La espera terminó para una de las parejas más famosas del mundo. La empresaria e influencer Georgina Rodríguez anunció este lunes su compromiso con el astro portugués Cristiano Ronaldo, con quien mantiene una relación desde hace nueve años.

La noticia llegó a través de una publicación en Instagram, donde Georgina compartió una imagen tomada en la intimidad de su hogar: la mano de Cristiano entrelazada con la suya, luciendo un impresionante anillo de compromiso con un diamante de gran tamaño que acaparó todas las miradas.

"Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", escribió en la descripción, confirmando así que el futbolista le pidió matrimonio y ella aceptó sin dudarlo.

En pocos minutos, la publicación se llenó de felicitaciones de amigos, celebridades y millones de seguidores que llevaban años esperando este momento.

Entre los comentarios, abundaron los mensajes de cariño y las reacciones de asombro por el lujoso anillo, que podría estar valorado en una cifra considerable.

Cristiano y Georgina iniciaron su relación en 2016 luego de conocerse en Madrid en una tienda Gucci donde ella trabajaba como dependienta.

Lo más leído hoy:

Desde entonces, han formado una familia junto a sus hijos. Ahora, tras casi una década juntos, se preparan para celebrar la que promete ser una de las bodas más mediáticas y comentadas del mundo.

Preguntas frecuentes sobre el compromiso de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo