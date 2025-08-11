¡Por fin! Georgina le da el "sí, quiero" a Cristiano Ronaldo y el anillo de compromiso deja a todos sin palabras

Georgina Rodríguez anunció su compromiso con Cristiano Ronaldo tras nueve años juntos. La noticia la reveló en Instagram presumiendo del impresionante anillo de compromiso.

Lunes, 11 Agosto, 2025 - 14:17

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo © Instagram / Georgina Rodríguez
Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo Foto © Instagram / Georgina Rodríguez

La espera terminó para una de las parejas más famosas del mundo. La empresaria e influencer Georgina Rodríguez anunció este lunes su compromiso con el astro portugués Cristiano Ronaldo, con quien mantiene una relación desde hace nueve años.

La noticia llegó a través de una publicación en Instagram, donde Georgina compartió una imagen tomada en la intimidad de su hogar: la mano de Cristiano entrelazada con la suya, luciendo un impresionante anillo de compromiso con un diamante de gran tamaño que acaparó todas las miradas.

"Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", escribió en la descripción, confirmando así que el futbolista le pidió matrimonio y ella aceptó sin dudarlo.

En pocos minutos, la publicación se llenó de felicitaciones de amigos, celebridades y millones de seguidores que llevaban años esperando este momento.

Entre los comentarios, abundaron los mensajes de cariño y las reacciones de asombro por el lujoso anillo, que podría estar valorado en una cifra considerable.

Cristiano y Georgina iniciaron su relación en 2016 luego de conocerse en Madrid en una tienda Gucci donde ella trabajaba como dependienta.

Desde entonces, han formado una familia junto a sus hijos. Ahora, tras casi una década juntos, se preparan para celebrar la que promete ser una de las bodas más mediáticas y comentadas del mundo.

Preguntas frecuentes sobre el compromiso de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

¿Cómo anunció Georgina Rodríguez su compromiso con Cristiano Ronaldo?

Georgina Rodríguez anunció su compromiso con Cristiano Ronaldo a través de Instagram, donde compartió una imagen con las manos entrelazadas mostrando un impresionante anillo de compromiso. La publicación se acompañó de la frase "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", confirmando así que aceptó la propuesta de matrimonio del futbolista.

¿Cuánto tiempo llevan juntos Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez llevan juntos desde 2016, tras conocerse en una tienda de Gucci en Madrid. Desde entonces, han formado una familia junto a sus hijos y han compartido numerosos momentos de lujo y felicidad.

¿Cómo es el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez?

El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le regaló a Georgina Rodríguez es un impresionante anillo con un gran diamante. Este lujoso detalle ha causado asombro y admiración entre sus seguidores y amigos, quienes no han escatimado en elogios y felicitaciones.

